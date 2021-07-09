Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших

Известная 36-летняя певица и блогерша Айза Долматова заявила поклонникам, что покончила с любовью и больше ни во что не верит. В публикации звезда привела цитату Фрейда о том, что чистая любовь бывает только между зависимым и наркотиком, и добавила: "Я сдалась. Больше не хочу любви".

Фото © Instagram / aizalovesam

Слова были настолько серьёзными, что поклонники даже не стали упоминать фото, которым Айза их сопроводила. На снимке блогерша лежала в ванне, наполненной водой. На певице было только нижнее белье, хотя она не стала надевать целый комплект, оставив грудь обнажённой. В комментариях 3,6 млн подписчиков собрались, чтобы поддержать и успокоить своего кумира.

Фото © Instagram / aizalovesam

Обычно после такого крика души приходит самая сильная любовь! catty_helena

Бред не неси :) Завтра влюбишься и офигеешь от счастья anastassiyamishka

Айза, не теряйте веру в самое прекрасное❤️ rosemary.maryrose

Фото © Instagram / aizalovesam