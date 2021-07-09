Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших
Так инста-дива решила закончить историю с Гуфом и ответить на все вопросы фанатов, которые всё ещё надеялись на счастливый финал для пары.
Известная 36-летняя певица и блогерша Айза Долматова заявила поклонникам, что покончила с любовью и больше ни во что не верит. В публикации звезда привела цитату Фрейда о том, что чистая любовь бывает только между зависимым и наркотиком, и добавила: "Я сдалась. Больше не хочу любви".
Слова были настолько серьёзными, что поклонники даже не стали упоминать фото, которым Айза их сопроводила. На снимке блогерша лежала в ванне, наполненной водой. На певице было только нижнее белье, хотя она не стала надевать целый комплект, оставив грудь обнажённой. В комментариях 3,6 млн подписчиков собрались, чтобы поддержать и успокоить своего кумира.
Обычно после такого крика души приходит самая сильная любовь!
Бред не неси :) Завтра влюбишься и офигеешь от счастья
Айза, не теряйте веру в самое прекрасное❤️
В такое упадническое настроение Айза пришла из-за последнего скандала с Гуфом. Она выложила переписку с рэпером, где он намекал бывшей жене на возобновление отношений. А когда блогерша ему поверила и объявила об этом на всю страну, музыкант быстро передумал и вернулся к своей девушке. Обиженная Айза принялась у всех на виду выяснять отношения, но это только ухудшило ситуацию.
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