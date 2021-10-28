В Роспотребнадзоре указали на способность ковида провоцировать облысение
Всему виной повышенное тромбообразование, нарушения кровоснабжения и дисфункция эндокринной системы, которыми сопровождается болезнь.
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Коронавирус может способствовать раннему облысению. Об этом рассказала рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"CoViD-19 часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы. Это может способствовать облысению", - сказала медик в беседе с ТАСС.
Руженцова добавила, что, если коронавирус протекает тяжело, то он поражает различные органы и системы, после этого необходим длительный восстановительный период. Однако при лёгком течении, пациенты поздно обращаются к врачам или вообще обходятся без лечения. Это тоже может вызывать развитие постковидного синдрома. Как правило, чем сложнее протекает заболевание, тем более продолжительны и выражены его симптомы, заключила специалист.
Об облысении после коронавируса эксперты говорят уже не первый раз. Так, сообщения об этом появились ещё в прошлом году. Ранее врач-трихолог Лидия Шошина объяснила, как спастись от облысения после ковида.
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