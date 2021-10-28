В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего сейчас болеет коронавирусом

Пожилые люди старше 65 лет чаще других сейчас болеют коронавирусом в России. Об этом рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.