В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего сейчас болеет коронавирусом
Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова отметила, что на 100 тысяч населения приходится 224 заболевших.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Пожилые люди старше 65 лет чаще других сейчас болеют коронавирусом в России. Об этом рассказала заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения", — пояснила Руженцова в беседе с РИА "Новости".
Ранее инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о падении в "ковидную пропасть" без вакцинации. Медик считает, что нужно охватить прививками от коронавируса как можно больше людей и как можно быстрее. Согласно результатам исследования, РФ занимает в мире лишь 91-е место по уровню вакцинации от ковида. Выше располагаются такие страны, как Гондурас, Суринам и Лаос. Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне подчеркнул, что в России больше месяца фиксируется устойчивый рост заболеваемости CoViD-19, на сегодняшний день медицинская помощь оказывается одному миллиону 335 тысячам пациентов. Среди госпитализированных с инфекцией в тяжёлом состоянии находится 11%.
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