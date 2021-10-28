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В Томске проверят медсанчасть, где внук проник в красную зону ради ухода за бабушкой

По словам мужчины, за его родственницей ухаживали совершенно не должным образом и даже не меняли подгузники.

28 октября, 01:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVics-MtQ70/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oblast_zdorovya_tomsk</a></p>

Фото © Instagram / oblast_zdorovya_tomsk

Замгубернатора Томской области Алёна Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2 Томска после того, как СМИ сообщили, что мужчина там под видом врача в течение трёх дней ухаживал за своей бабушкой, которой не меняли даже подгузники. Об этом сообщается на странице Депздрава региона в "Инстаграме".

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с CoViD-19", — говорится в сообщении.

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В Депздраве добавили, что, если факты, изложенные в видео, подтвердятся, руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.

Ранее агентство ТВ2 опубликовало материал, в котором утверждалось, что внук под видом врача прошёл в ковидный госпиталь МСЧ № 2 и снял на видео, в каких условиях находится его бабушка.

"Зашёл в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашёл в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", — рассказал мужчина.

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На третий день женщину перевели в другую палату, а внук пошёл разбираться с доктором. В итоге его заподозрили и раскрыли.

"Подошёл к бабушке, поцеловал её и убежал через второй этаж", — добавил мужчина.

Отмечается, что помимо Депздрава свои проверки начали Генпрокуратура и прокуратура Томской области.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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