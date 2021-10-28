В Томске проверят медсанчасть, где внук проник в красную зону ради ухода за бабушкой

Замгубернатора Томской области Алёна Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2 Томска после того, как СМИ сообщили, что мужчина там под видом врача в течение трёх дней ухаживал за своей бабушкой, которой не меняли даже подгузники. Об этом сообщается на странице Депздрава региона в "Инстаграме".

"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с CoViD-19", — говорится в сообщении.

В Депздраве добавили, что, если факты, изложенные в видео, подтвердятся, руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.

Ранее агентство ТВ2 опубликовало материал, в котором утверждалось, что внук под видом врача прошёл в ковидный госпиталь МСЧ № 2 и снял на видео, в каких условиях находится его бабушка.

"Зашёл в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашёл в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", — рассказал мужчина.

На третий день женщину перевели в другую палату, а внук пошёл разбираться с доктором. В итоге его заподозрили и раскрыли.

"Подошёл к бабушке, поцеловал её и убежал через второй этаж", — добавил мужчина.