В Томске проверят медсанчасть, где внук проник в красную зону ради ухода за бабушкой
По словам мужчины, за его родственницей ухаживали совершенно не должным образом и даже не меняли подгузники.
Фото © Instagram / oblast_zdorovya_tomsk
Замгубернатора Томской области Алёна Левко инициировала проверку респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2 Томска после того, как СМИ сообщили, что мужчина там под видом врача в течение трёх дней ухаживал за своей бабушкой, которой не меняли даже подгузники. Об этом сообщается на странице Депздрава региона в "Инстаграме".
"Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с CoViD-19", — говорится в сообщении.
В Депздраве добавили, что, если факты, изложенные в видео, подтвердятся, руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.
Ранее агентство ТВ2 опубликовало материал, в котором утверждалось, что внук под видом врача прошёл в ковидный госпиталь МСЧ № 2 и снял на видео, в каких условиях находится его бабушка.
"Зашёл в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашёл в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", — рассказал мужчина.
На третий день женщину перевели в другую палату, а внук пошёл разбираться с доктором. В итоге его заподозрили и раскрыли.
"Подошёл к бабушке, поцеловал её и убежал через второй этаж", — добавил мужчина.
Отмечается, что помимо Депздрава свои проверки начали Генпрокуратура и прокуратура Томской области.
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