Футбольный клуб "Барселона" ведёт поиски нового главного тренера после того, как с этого поста был уволен Рональд Куман. В списке претендентов есть несколько весьма интересных фамилий.

По информации итальянского журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, "Барселона" рассчитывает договориться с катарским клубом "Аль-Садд" по кандидатуре Хави. 41-летний испанец, который является легендой каталонского клуба, считается основным претендентом на вакантную должность. Он воспитанник каталонского гранда и бывший капитан команды. В качестве игрока Хави вместе с "Барселоной" восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов. Он завершил футбольную карьеру в "Аль-Садде" в мае 2019 года. Спустя несколько дней Хави назначили главным тренером этой команды.

Утверждается, что каталонцы вновь возобновили контакты с Хави в течение последних нескольких недель. Сейчас стороны находятся в ожидании продолжения переговоров. В качестве альтернативы руководство сине-гранатовых рассматривает 48-летнего испанского наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.