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"Бавария" впервые за 43 года проиграла с разницей в 5 голов и стала объектом шутки "Спартака"

Также это поражение стало крупнейшим для мюнхенского футбольного гранда в истории Кубка Германии.

27 октября, 22:49
<p>Фото © <a href="https://fcbayern.com/de/spiele/profis/dfb-pokal/2021-2022/borussia-moenchengladbach-fc-bayern-muenchen-25-10-2021/spielbericht" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Бавария"</a></p>

Фото © ФК "Бавария"

"Бавария" потерпела разгромное поражение от "Боруссии" из Мёнхенгладбаха в матче второго раунда Кубка Германии по футболу. Мюнхенцы вылетели из турнира.

Встреча проходила на поле "Боруссии" и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Голы забили Куадио Коне (2-я минута), Рами Бенсебайни (15, 21 — с пенальти), Брель Эмболо (51, 58). Следующий соперник команды из Мёнхенгладбаха в Кубке Германии станет известен позднее.

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Отметим, что это самое крупное поражение "Баварии" в истории данного турнира. Также это самое крупное поражение клуба во всех соревнованиях с 1978 года — тогда мюнхенцы разгромно проиграли "Фортуне" (1:7). С тех пор "Бавария" ни разу не проигрывала с разницей в пять мячей или более.

К фиаско немецкого гранда не остался безучастен московский "Спартак". Красно-белые решили подшутить над "Баварией" в "Твиттере".

"Спасибо за поддержку, "Бавария ", — говорится в посте красно-белых, который опубликован на англоязычной странице клуба.

Ироничный пост связан с тем, что в минувшие выходные "Спартак" в гостях проиграл "Зениту" со счётом 1:7.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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