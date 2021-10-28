"Бавария" впервые за 43 года проиграла с разницей в 5 голов и стала объектом шутки "Спартака"

"Бавария" потерпела разгромное поражение от "Боруссии" из Мёнхенгладбаха в матче второго раунда Кубка Германии по футболу. Мюнхенцы вылетели из турнира.

Встреча проходила на поле "Боруссии" и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Голы забили Куадио Коне (2-я минута), Рами Бенсебайни (15, 21 — с пенальти), Брель Эмболо (51, 58). Следующий соперник команды из Мёнхенгладбаха в Кубке Германии станет известен позднее.

Отметим, что это самое крупное поражение "Баварии" в истории данного турнира. Также это самое крупное поражение клуба во всех соревнованиях с 1978 года — тогда мюнхенцы разгромно проиграли "Фортуне" (1:7). С тех пор "Бавария" ни разу не проигрывала с разницей в пять мячей или более.

К фиаско немецкого гранда не остался безучастен московский "Спартак". Красно-белые решили подшутить над "Баварией" в "Твиттере".

Thanks for the support, @FCBayernEN ❤️ — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 27, 2021

"Спасибо за поддержку, "Бавария ", — говорится в посте красно-белых, который опубликован на англоязычной странице клуба.