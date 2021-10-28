Беги, Лёша, беги: Куда уйдёт Миранчук из "Аталанты", чтобы спасти свою карьеру Сейчас наш футболист, кажется, стоит на пороге важного решения. Ведь своей нынешней команде он, судя по всему, оказался не нужен. 27 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Каждый российский футболист, который отправился играть в Европу, сразу становится объектом повышенного внимания и переживания болельщиков. Один из таких — Алексей Миранчук. Его переход в "Аталанту" в прошлом году воспринимался как большое и интересное приключение. Сильная и любопытная команда, яркий тренер, да и сам Миранчук уже опытный и мастеровитый игрок, готовый себя показать. Однако спустя год ситуация развернулась на 180 градусов.

Худший игрок

Начиналось всё очень даже неплохо. Миранчук забивал в Лиге чемпионов, в чемпионате Италии, в Кубке. Всё, вроде бы, получалось. Да, он не был основным игроком "Аталанты", но в планы Джан Пьеро Гасперини продолжал входить. Хотя бы со скамейки запасных наш футболист появлялся на поле и зачастую у него получалось усилить игру.

Верил в него и Гасперини. Раз за разом он достаточно лестно отзывался о Миранчуке и говорил, что он ещё прибавит. Но в новом сезоне что-то, видимо, сломалось. Игрок сборной России пока не может выйти на тот же уровень, на котором играл немногим ранее, а болельщики "Аталанты" не стесняются записывать его в число худших игроков.

Так было после матча "Аталанты" с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Похожая история случилась и по итогам игры чемпионата Италии против "Удинезе". Там в конце встречи произошёл любопытный эпизод. Свежий Миранчук (только вышедший на замену) отдал неточный пас и позволил сопернику убежать в контратаку, которая чуть не закончилась голом. Последовал угловой — и "Удинезе" сравнял счёт. В итоге в Миранчука "летят камни" и его признают худшим.

— Миранчук? При счёте 1:0 у нас было много пространства. Соперник играл гораздо более агрессивно. Потом случился этот неточный пас, когда могла бы получиться результативная передача, это непросто. В футболе такое часто случается, — сказал после матча Гасперини.

Сразу после этого пошла волна слухов о том, что Миранчук уйдёт из "Аталанты" уже зимой. И это кажется правильным решением для всех. Клуб избавится (или отдаст в аренду) от игрока, который проигрывает конкуренцию за место в составе. Сам Миранчук может получить нужное ему игровое время и раскрыться совершенно по-новому, а также доказать всем, что он ещё в порядке! Весь вопрос, куда идти.

"Сассуоло", "Севилья" и домой, в Россию

Вариант первый — оставаться в Италии. Не в "Аталанте", а в каком-либо другом местном клубе. Из всех возможных — наиболее приемлемый. Россиянин не забудет специфику местного чемпионата, да и там его отлично знают. Об этом же говорит и агент Миранчука Вадим Шпинёв.

— Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Лёше есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в "Аталанту". Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается, — подчеркнул Шпинёв в интервью "Чемпионату".

В самом клубе, по его словам, нет никакого разочарования из-за подписания контракта с Миранчуком. Все в него по-прежнему верят и надеются, что наш футболист ещё себя покажет. Среди возможных претендентов называли клуб "Сассуоло", однако там сообщили, что пока в Миранчуке не заинтересованы.

— Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественными игроками, но информация по Миранчуку — обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков ещё не рассматривался, — отметил спортивный директор итальянского "Сассуоло" Джованни Руссо в беседе со Sport24.

Впрочем, было бы куда удивительнее, если бы в клубе сказали, что хотят подписать соглашение с Миранчуком и делают всё для этого. Подобная форма ответов — стандартна, и к этому футбольные болельщики привыкли. Так что списывать этот вариант рано. Тем более что до открытия трансферного окна ещё ждать и ждать.

Второй вариант — "Севилья" или переход в любую другую европейскую команду. Из минусов — это не Италия, а потому в "Аталанту" возвращаться будет непросто. Да и процесс привыкания к совершенно иному чемпионату может занять некоторое время. Плюсы те же — возможность перезагрузить себя и карьеру. Вариант с "Севильей" появился пару дней назад, но спешить с заявлениями там пока не хотят.

— Я ничего не слышал об этом. В испанских медиа не было такой информации. Не знаю, откуда она взялась, но обычно клуб не даёт опровержения или подтверждения информации по интересу к игрокам, — заявил пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес.

Вариант третий — возвращение домой. Даже несмотря на то, что говорит Шпинёв, отбрасывать его не стоит. В России к Миранчуку по-прежнему большое внимание, а сомнений в его высоком уровне просто нет. Валерий Карпин, к примеру, раз за разом вызывает его в сборную России и верит в него. Впрочем, переход в любой отечественный клуб — шаг назад, особенно после "Аталанты".

Да и не факт, что среди клубов РПЛ найдутся те, кто готов его вернуть на родину. "Локомотив" с его новой концепцией развития вряд ли нуждается в Миранчуке. "Зенит" же приобрёл на эту позицию Клаудиньо, и он впечатляет. "Спартак" или ЦСКА — варианты интересные, но туда может не захотеть сам бывший игрок "Локомотива". Остальные — ещё сложнее.

В любом случае Алексею Миранчуку нужно срочно что-то делать со своей карьерой и куда-то переходить. Пока он явно не так хорош, как раньше, и это надо исправлять. Особенно с учётом того, что скоро чемпионат мира. Валерий Карпин явно не вызовет Миранчука просто так за былые заслуги, ибо это не в его принципах. Так что Алексей стоит на пороге важного решения — куда перейти и как вернуться на былой уровень.

Авторы Шамиль Гаджиев