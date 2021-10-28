Беги, Лёша, беги: Куда уйдёт Миранчук из "Аталанты", чтобы спасти свою карьеру
Сейчас наш футболист, кажется, стоит на пороге важного решения. Ведь своей нынешней команде он, судя по всему, оказался не нужен.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Каждый российский футболист, который отправился играть в Европу, сразу становится объектом повышенного внимания и переживания болельщиков. Один из таких — Алексей Миранчук. Его переход в "Аталанту" в прошлом году воспринимался как большое и интересное приключение. Сильная и любопытная команда, яркий тренер, да и сам Миранчук уже опытный и мастеровитый игрок, готовый себя показать. Однако спустя год ситуация развернулась на 180 градусов.
Худший игрок
Начиналось всё очень даже неплохо. Миранчук забивал в Лиге чемпионов, в чемпионате Италии, в Кубке. Всё, вроде бы, получалось. Да, он не был основным игроком "Аталанты", но в планы Джан Пьеро Гасперини продолжал входить. Хотя бы со скамейки запасных наш футболист появлялся на поле и зачастую у него получалось усилить игру.
Верил в него и Гасперини. Раз за разом он достаточно лестно отзывался о Миранчуке и говорил, что он ещё прибавит. Но в новом сезоне что-то, видимо, сломалось. Игрок сборной России пока не может выйти на тот же уровень, на котором играл немногим ранее, а болельщики "Аталанты" не стесняются записывать его в число худших игроков.
Так было после матча "Аталанты" с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Похожая история случилась и по итогам игры чемпионата Италии против "Удинезе". Там в конце встречи произошёл любопытный эпизод. Свежий Миранчук (только вышедший на замену) отдал неточный пас и позволил сопернику убежать в контратаку, которая чуть не закончилась голом. Последовал угловой — и "Удинезе" сравнял счёт. В итоге в Миранчука "летят камни" и его признают худшим.
— Миранчук? При счёте 1:0 у нас было много пространства. Соперник играл гораздо более агрессивно. Потом случился этот неточный пас, когда могла бы получиться результативная передача, это непросто. В футболе такое часто случается, — сказал после матча Гасперини.
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Сразу после этого пошла волна слухов о том, что Миранчук уйдёт из "Аталанты" уже зимой. И это кажется правильным решением для всех. Клуб избавится (или отдаст в аренду) от игрока, который проигрывает конкуренцию за место в составе. Сам Миранчук может получить нужное ему игровое время и раскрыться совершенно по-новому, а также доказать всем, что он ещё в порядке! Весь вопрос, куда идти.
"Сассуоло", "Севилья" и домой, в Россию
Вариант первый — оставаться в Италии. Не в "Аталанте", а в каком-либо другом местном клубе. Из всех возможных — наиболее приемлемый. Россиянин не забудет специфику местного чемпионата, да и там его отлично знают. Об этом же говорит и агент Миранчука Вадим Шпинёв.
— Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Лёше есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение. Его качества всем известны. Реноме у него в Италии хорошее. Никакой паники, никаких расстройств. У Лёши нет сомнений в правильности перехода в "Аталанту". Хочу подчеркнуть, что вариант возвращения в Россию нами не рассматривается, — подчеркнул Шпинёв в интервью "Чемпионату".
В самом клубе, по его словам, нет никакого разочарования из-за подписания контракта с Миранчуком. Все в него по-прежнему верят и надеются, что наш футболист ещё себя покажет. Среди возможных претендентов называли клуб "Сассуоло", однако там сообщили, что пока в Миранчуке не заинтересованы.
— Впервые об этом слышу. Мы следим за многими качественными игроками, но информация по Миранчуку — обыкновенный слух, потому что вопрос об аренде игроков ещё не рассматривался, — отметил спортивный директор итальянского "Сассуоло" Джованни Руссо в беседе со Sport24.
Впрочем, было бы куда удивительнее, если бы в клубе сказали, что хотят подписать соглашение с Миранчуком и делают всё для этого. Подобная форма ответов — стандартна, и к этому футбольные болельщики привыкли. Так что списывать этот вариант рано. Тем более что до открытия трансферного окна ещё ждать и ждать.
Второй вариант — "Севилья" или переход в любую другую европейскую команду. Из минусов — это не Италия, а потому в "Аталанту" возвращаться будет непросто. Да и процесс привыкания к совершенно иному чемпионату может занять некоторое время. Плюсы те же — возможность перезагрузить себя и карьеру. Вариант с "Севильей" появился пару дней назад, но спешить с заявлениями там пока не хотят.
— Я ничего не слышал об этом. В испанских медиа не было такой информации. Не знаю, откуда она взялась, но обычно клуб не даёт опровержения или подтверждения информации по интересу к игрокам, — заявил пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес.
Вариант третий — возвращение домой. Даже несмотря на то, что говорит Шпинёв, отбрасывать его не стоит. В России к Миранчуку по-прежнему большое внимание, а сомнений в его высоком уровне просто нет. Валерий Карпин, к примеру, раз за разом вызывает его в сборную России и верит в него. Впрочем, переход в любой отечественный клуб — шаг назад, особенно после "Аталанты".
Да и не факт, что среди клубов РПЛ найдутся те, кто готов его вернуть на родину. "Локомотив" с его новой концепцией развития вряд ли нуждается в Миранчуке. "Зенит" же приобрёл на эту позицию Клаудиньо, и он впечатляет. "Спартак" или ЦСКА — варианты интересные, но туда может не захотеть сам бывший игрок "Локомотива". Остальные — ещё сложнее.
В любом случае Алексею Миранчуку нужно срочно что-то делать со своей карьерой и куда-то переходить. Пока он явно не так хорош, как раньше, и это надо исправлять. Особенно с учётом того, что скоро чемпионат мира. Валерий Карпин явно не вызовет Миранчука просто так за былые заслуги, ибо это не в его принципах. Так что Алексей стоит на пороге важного решения — куда перейти и как вернуться на былой уровень.