Рональда Кумана уволили с поста главного тренера "Барселоны"

Рональд Куман покинул пост главного тренера футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщается на сайте ФК.

"ФК "Барселона" освободил Рональда Кумана от обязанностей главного тренера команды. Президент клуба Жоан Лапорта сообщил ему о своём решении после поражения от "Райо Вальекано". Рональд Куман попрощается с командой в четверг в [спортивном комплексе] Ciutat Esportiva", — говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил 58-летнего специалиста за работу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.

В среду сине-гранатовые проиграли на выезде "Райо Вальекано" со счётом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Радамель Фалькао. "Барселона" занимает в турнирной таблице чемпионата Испании лишь девятое место. Кроме того, клуб неудачно выступает в Лиге чемпионов. Каталонцы потерпели разгромные поражения от "Баварии" и "Бенфики" и лишь с минимальным счётом 1:0 смогли одолеть киевское "Динамо".