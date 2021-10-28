Украинский посол возмутился реакцией ФРГ на использование Киевом ударного дрона в Донбассе
Ранее в Берлине подчеркнули, что право на применение беспилотников имеют только представители ОБСЕ.
Фото © ТАСС / Zuma
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией официального Берлина на применение военными Незалежной турецкого ударного дрона Bayraktar в Донбассе.
Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия в курсе боевого использования украинскими силовиками беспилотника, но обвиняет "все стороны" конфликта в применении БПЛА, которые, согласно Минским соглашениям, могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.
В комментарии изданию Bild Мельник заявил, что Киев "решительно отвергает" высказывание представителя немецкого внешнеполитического ведомства. По словам украинского посла, Незалежная имеет "законное право на самооборону".
При этом дипломат добавил, что "вместо выражения обеспокоенности" Берлин должен "удвоить посреднические усилия" по организации встречи в "нормандском формате" и "поставить Москву на место".
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Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал задуматься тех, кто вооружает Киев ударными беспилотниками.
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