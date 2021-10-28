Украинский посол возмутился реакцией ФРГ на использование Киевом ударного дрона в Донбассе

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией официального Берлина на применение военными Незалежной турецкого ударного дрона Bayraktar в Донбассе.

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия в курсе боевого использования украинскими силовиками беспилотника, но обвиняет "все стороны" конфликта в применении БПЛА, которые, согласно Минским соглашениям, могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.

В комментарии изданию Bild Мельник заявил, что Киев "решительно отвергает" высказывание представителя немецкого внешнеполитического ведомства. По словам украинского посла, Незалежная имеет "законное право на самооборону".