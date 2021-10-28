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В центре Петербурга откроется новый флагманский офис Почты России

В новом офисе будет работать десять операционных окон и два окна "Почта банка".

28 октября, 00:46

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Санкт-Петербурге до конца 2021 года откроется новый флагманский офис Почты России, который будет работать круглосуточно по адресу Невский проспект, дом № 70А. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

В новом офисе будет работать десять операционных окон и два окна "Почта банка". Клиенты здесь смогут получить все виды почтовых услуг, приобрести филателистическую продукцию и розничные товары.

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"Почтовое отделение спроектировано с учётом комфортного обслуживания как большого количества туристов, поток которых в нашем городе непрерывно растёт, так и жителей. Кроме того, нашим клиентам — юридическим лицам здесь также будет доступен весь перечень почтовых услуг",  отметил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Уточняется, что сейчас в здании идёт ремонт.

Ранее Лайф писал о том, что россияне смогут забирать на почте лекарства и получать госуслуги.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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