НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Forbes: Стратегические бомбардировщики США нацелили на уничтожение российского флота

Отмечается, что благодаря большой дальности противокорабельных ракет LRASM самолёты смогут обстрелять корабли РФ в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.

28 октября, 00:35
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу — уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флота России. Об этом говорится в статье в журнале Forbes.

"Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности. Прим. Лайфа). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", — отмечается в материале.

Осеннее обострение: Зачем США хотят "выжечь" российский флот в Чёрном море

Осеннее обострение: Зачем США хотят "выжечь" российский флот в Чёрном море

Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1B Lancer смогут обстрелять российские корабли в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее Лайф рассказывал, что в октябре США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Они будут отрабатывать взаимодействие с союзниками, в том числе использовать незнакомые для экипажей аэродромы. Позднее стало известно, что данные самолёты отработали наведение ударов у границ России.

Посол России в США призвал не допустить гонку вооружений

Посол России в США призвал не допустить гонку вооружений

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1