Forbes: Стратегические бомбардировщики США нацелили на уничтожение российского флота

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу — уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флота России. Об этом говорится в статье в журнале Forbes.

"Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности. — Прим. Лайфа). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", — отмечается в материале.

Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1B Lancer смогут обстрелять российские корабли в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.