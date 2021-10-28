Forbes: Стратегические бомбардировщики США нацелили на уничтожение российского флота
Отмечается, что благодаря большой дальности противокорабельных ракет LRASM самолёты смогут обстрелять корабли РФ в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.
Фото © ТАСС / Zuma
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу — уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флота России. Об этом говорится в статье в журнале Forbes.
"Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности. — Прим. Лайфа). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе", — отмечается в материале.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1B Lancer смогут обстрелять российские корабли в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.
Ранее Лайф рассказывал, что в октябре США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer. Они будут отрабатывать взаимодействие с союзниками, в том числе использовать незнакомые для экипажей аэродромы. Позднее стало известно, что данные самолёты отработали наведение ударов у границ России.
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