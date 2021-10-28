Восемь украинских компаний выкупили российскую электроэнергию в ноябре

Восемь украинских компаний выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре. Об этом сообщает организатор аукциона компания "Укрэнерго".

Ранее "Укрэнерго" объявила об аукционах на импорт электроэнергии в том числе из России и Белоруссии. Причиной этого стало то, что 31 октября истекает срок действия запрета на закупки, введённого Национальной комиссией страны. При этом 12 октября Минэнерго Украины утверждало, что не намерено возобновлять импорт.