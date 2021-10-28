Восемь украинских компаний выкупили российскую электроэнергию в ноябре
Ранее стало известно, что власти Незалежной не стали продлевать запрет на импорт на один ещё месяц.
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Восемь украинских компаний выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре. Об этом сообщает организатор аукциона компания "Укрэнерго".
Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 0,29 украинских копейки (0,01 доллара, 71 российская копейка). Общий объём купленной энергии — 2200 МВт. Самую большую мощность приобрела ООО "ЭРУ Трейдинг" (654 МВт). Также в числе покупателей оказались "ООО "Стимекс", ООО "Артлекс-Энерджи", ООО "Электротрейдинг Групп", ООО "Де Трейдинг", ООО "Энергопоставщик", ООО "ОНК-Групп" и ООО "Электро Партнерс".
Ранее "Укрэнерго" объявила об аукционах на импорт электроэнергии в том числе из России и Белоруссии. Причиной этого стало то, что 31 октября истекает срок действия запрета на закупки, введённого Национальной комиссией страны. При этом 12 октября Минэнерго Украины утверждало, что не намерено возобновлять импорт.
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