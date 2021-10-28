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Восемь украинских компаний выкупили российскую электроэнергию в ноябре

Ранее стало известно, что власти Незалежной не стали продлевать запрет на импорт на один ещё месяц.

28 октября, 00:30

Фото © Pixabay

Восемь украинских компаний выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре. Об этом сообщает организатор аукциона компания "Укрэнерго".

Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 0,29 украинских копейки (0,01 доллара, 71 российская копейка). Общий объём купленной энергии — 2200 МВт. Самую большую мощность приобрела ООО "ЭРУ Трейдинг" (654 МВт). Также в числе покупателей оказались "ООО "Стимекс", ООО "Артлекс-Энерджи", ООО "Электротрейдинг Групп", ООО "Де Трейдинг", ООО "Энергопоставщик", ООО "ОНК-Групп" и ООО "Электро Партнерс".

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Ранее "Укрэнерго" объявила об аукционах на импорт электроэнергии в том числе из России и Белоруссии. Причиной этого стало то, что 31 октября истекает срок действия запрета на закупки, введённого Национальной комиссией страны. При этом 12 октября Минэнерго Украины утверждало, что не намерено возобновлять импорт.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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