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На Тайване официально подтвердили присутствие военных США

Ранее американские СМИ сообщили, что военнослужащие Соединённых Штатов не менее года тайно обучают тайваньских коллег.

27 октября, 23:58
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила, что американские военные инструкторы присутствуют на территории острова для подготовки тайваньских сил. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване для обучения местных сухопутных войск.

"У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много [военнослужащих США], как люди думают", — сказала глава Тайваня, отвечая на вопрос о том, сколько американских военнослужащих есть на острове.

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Кроме того, Цай Инвэнь подчеркнула, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днём. При этом глава администрации Тайваня уточнила, что верит в поддержку США в случае конфликта с КНР.

Однако, как она утверждает, для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно расширение коммуникации.

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"Учитывая наши различия в политических системах, мы могли бы сесть и поговорить о них и попытаться прийти к решению, чтобы у нас была возможность мирно сосуществовать", — поведала Цай Инвэнь.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон защитит Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Также глава Белого дома заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином, но не отступит от своих позиций.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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