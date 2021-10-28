На Тайване официально подтвердили присутствие военных США

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила, что американские военные инструкторы присутствуют на территории острова для подготовки тайваньских сил. Об этом она рассказала в интервью телеканалу CNN.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ограниченный контингент военнослужащих США не менее года тайно находится в Тайване для обучения местных сухопутных войск.

"У нас есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление нашей обороноспособности. Не так много [военнослужащих США], как люди думают", — сказала глава Тайваня, отвечая на вопрос о том, сколько американских военнослужащих есть на острове.

Кроме того, Цай Инвэнь подчеркнула, что угроза со стороны Китая возрастает с каждым днём. При этом глава администрации Тайваня уточнила, что верит в поддержку США в случае конфликта с КНР.

Однако, как она утверждает, для снижения уровня недопонимания между Тайванем и Китаем было бы полезно расширение коммуникации.

"Учитывая наши различия в политических системах, мы могли бы сесть и поговорить о них и попытаться прийти к решению, чтобы у нас была возможность мирно сосуществовать", — поведала Цай Инвэнь.