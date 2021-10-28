В России впервые могут выделить специальные радиочастоты для беспилотников

В России могут впервые выделить радиочастоты для беспилотников в диапазоне 6 ГГц. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы к ближайшему заседанию Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое намечено на ноябрь.

Речь идёт о частотах в диапазоне 5850–6425 МГц для связи дронов с их операторами. Руководитель компании "Спектрум менеджмент" Вадим Поскакухин пояснил, что они нужны как для управления беспилотниками, так и для получения с них фото- и видеоданных. Сейчас эти частоты используются базовыми станциями систем беспроводного интернет-доступа, но свободные каналы в данном диапазоне есть во многих районах России.

"Переиспользуются частоты от других массовых технологий. В первую очередь гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает Wi-Fi. Это создаёт помехи летательным аппаратам, особенно если в одном месте их собирается много. К тому же они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности", — подчеркнул эксперт.

По словам Поскакухина, частоты 5850–6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять беспилотниками на расстоянии до десятков километров. При этом он заметил, что это решение в долгосрочной перспективе может войти в противоречие с внедрением интеллектуальных систем на автомобильном транспорте, которые планируется внедрять в полосе 5850–5925 МГц. Могут возникнуть взаимные помехи, полагает специалист. В связи с этим Поскакухин призвал открыть только диапазон 5925–6425 МГц. Вместе с тем он признал, что такое решение будет "в какой-то степени временным".

Эксперт резюмировал, что для массового внедрения беспилотников в экономику нужно создать единую систему управления и связи с достаточно высокой плотностью. Во многих странах в качестве такой сети рассматривают 5G.