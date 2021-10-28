Госкомиссия допустила к старту на МКС украшенную хохломой ракету "Союз"
Старт намечен на 03:00 мск 28 октября. Это будет 18-й российский космический запуск в 2021 году.
Фото © "Роскосмос"
Государственная комиссия на космодроме Байконур разрешила заправку и дальнейший запуск к МКС ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18" на борту топливом", — говорится в сообщении пресс-службы в "Твиттере".
Старт намечен на 03:00 мск 28 октября. Это будет 18-й российский космический запуск в 2021 году.
Напомним, "Роскосмос" украсил ракету "Союз" хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Стикеры с узорами размещены на боковых блоках первой и третьей ступеней. Помимо этого на второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также на ракете имеется наклейка "180 лет Сбербанку".
Ранее актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко поделились подробностями отказа техники при стыковке с МКС. Напомним, они вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым 5 октября отправились на МКС для съёмок фильма "Вызов". На станции Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.
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