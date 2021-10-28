Госкомиссия допустила к старту на МКС украшенную хохломой ракету "Союз"

Государственная комиссия на космодроме Байконур разрешила заправку и дальнейший запуск к МКС ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18" на борту топливом", — говорится в сообщении пресс-службы в "Твиттере".

Старт намечен на 03:00 мск 28 октября. Это будет 18-й российский космический запуск в 2021 году.