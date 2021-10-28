На Красной площади могут запретить ездить на самокатах и роликах

В Москве могут запретить кататься на самокатах и роликовых коньках по Красной площади и Александровскому саду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект документа, который должен внести изменения в правила посещения Московского Кремля. В нём предлагается запретить посетителям передвигаться на самокатах, роликах, велосипедах и других подобных средствах передвижения при нахождении на Красной площади и в Александровском саду. Отмечается, что сейчас проводятся общественные обсуждения этого вопроса. В пояснительной записке указано, что эта инициатива разработана в рамках пункта 3 указа президента РФ "О мерах по сохранению Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Её цель — повысить уровень безопасности граждан.

Начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов пояснил, что передвигаться на велосипедах по Красной площади и раньше было запрещено.

"Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств", — отметил Симонов.