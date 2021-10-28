Нерабочие дни начались в Калининградской, Ростовской, Смоленской области и Хакасии
До 7 ноября в регионах ограничат работу предприятий, торговых центров и досуговых учреждений.
Виды Калининграда. Фото © ТАСС / Виталий Невар
28 октября нерабочие дни, введённые в рамках борьбы с коронавирусом, начались в Калининградской, Ростовской, Смоленской области и Хакасии.
До 7 ноября в регионах будет ограничена работа предприятий, торговых центров и досуговых учреждений, а также введён ряд ограничений для сокращения контактов людей. Стоит отметить, что это уже не первые субъекты РФ, где начал действовать режим нерабочих дней. Так, с 25 октября по 7 ноября он уже введён в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской области, с 26 октября — в Северной Осетии, с 27-го числа — в Саратовской области. 28 октября режим нерабочих дней также начал действовать в Москве и Подмосковье.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация сложная и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
Комментариев: 0