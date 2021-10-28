Нерабочие дни начались в Калининградской, Ростовской, Смоленской области и Хакасии

До 7 ноября в регионах будет ограничена работа предприятий, торговых центров и досуговых учреждений, а также введён ряд ограничений для сокращения контактов людей. Стоит отметить, что это уже не первые субъекты РФ, где начал действовать режим нерабочих дней. Так, с 25 октября по 7 ноября он уже введён в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской области, с 26 октября — в Северной Осетии, с 27-го числа — в Саратовской области. 28 октября режим нерабочих дней также начал действовать в Москве и Подмосковье.