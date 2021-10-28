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В США обвинили "русских хакеров" в кибератаке на Национальную стрелковую ассоциацию

Между тем в пресс-службе организации отказались от комментариев, отметив, что не обсуждают вопросы, касающиеся физической или электронной безопасности.

27 октября, 23:08

Фото © Pixabay

Национальная стрелковая ассоциация (NRA) США, являющаяся крупнейшим лоббистом ношения оружия в стране, подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на данные, размещённые на сайте, связанном с киберпреступниками.

По данным СМИ, хакеры разместили на своих ресурсах 13 файлов, принадлежащих, по их утверждению, NRA. Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Отмечается, что хакеры требуют выкуп, в ином случае они грозятся опубликовать и другие украденные файлы. NBC не приводит сумму, которую требуют киберпреступники.

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Телеканал утверждает, что за атакой на NRA стоят хакеры, объединившиеся в группировку Grief. Уточняется, что речь идёт о коллективе, ранее именовавшемся Evil Corp, который американские власти связывают с Россией и против которого Минфин США в 2019 году ввёл санкции. Агентство Bloomberg прежде утверждало, что с момента введения ограничений Evil Corp могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.

В пресс-службе NRA журналистам не прокомментировали сведения о предполагаемой кибератаке. При этом руководитель пресс-службы стрелковой ассоциации написал в "Твиттере", что ассоциация "не обсуждает вопросы, касающиеся её физической или электронной безопасности". По его словам, NRA принимает "чрезвычайные меры по защите информации, касающейся её членов, спонсоров и деятельности".

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Ранее Лайф рассказывал, что агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа её серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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