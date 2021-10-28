В США обвинили "русских хакеров" в кибератаке на Национальную стрелковую ассоциацию

Национальная стрелковая ассоциация (NRA) США, являющаяся крупнейшим лоббистом ношения оружия в стране, подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на данные, размещённые на сайте, связанном с киберпреступниками.

По данным СМИ, хакеры разместили на своих ресурсах 13 файлов, принадлежащих, по их утверждению, NRA. Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Отмечается, что хакеры требуют выкуп, в ином случае они грозятся опубликовать и другие украденные файлы. NBC не приводит сумму, которую требуют киберпреступники.

Телеканал утверждает, что за атакой на NRA стоят хакеры, объединившиеся в группировку Grief. Уточняется, что речь идёт о коллективе, ранее именовавшемся Evil Corp, который американские власти связывают с Россией и против которого Минфин США в 2019 году ввёл санкции. Агентство Bloomberg прежде утверждало, что с момента введения ограничений Evil Corp могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.