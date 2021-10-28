Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с Байконура к МКС. Видео © VK / roscosmos

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции. Прямая трансляция запуска доступна в группе "Роскосмоса" во "ВКонтакте".

Стыковка корабля с МКС намечена на 04:34 мск 30 октября. Стоит отметить, что "Прогресс" доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее в беседе с ТАСС уточнил, что на борту находятся наборы питания, в том числе для новогоднего стола. Космонавт Пётр Дубров добавил, что члены экипажа ждут подарки к праздникам и сюрпризы из дома.