Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с Байконура к МКС
Ракета-носитель отправилась к станции вместе с грузовиком "Прогресс", который доставит космонавтам еду для новогоднего стола и подарки.
Кадр видео © VK / roscosmos
Расписанная под хохлому ракета "Союз" стартовала с Байконура к МКС. Видео © VK / roscosmos
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-18" стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции. Прямая трансляция запуска доступна в группе "Роскосмоса" во "ВКонтакте".
Стыковка корабля с МКС намечена на 04:34 мск 30 октября. Стоит отметить, что "Прогресс" доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.
Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев ранее в беседе с ТАСС уточнил, что на борту находятся наборы питания, в том числе для новогоднего стола. Космонавт Пётр Дубров добавил, что члены экипажа ждут подарки к праздникам и сюрпризы из дома.
Напомним, "Роскосмос" украсил ракету "Союз" хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Стикеры с узорами размещены на боковых блоках первой и третьей ступеней. Помимо этого на второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также на ракете имеется наклейка "180 лет Сбербанку".
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Ранее Лайф рассказывал, что алгоритмы социальной сети Facebook заблокировали пост об украшенной под хохлому ракете, посчитав, что публикация вызывает "ненависть" к жителям Украины. Затем соцсеть признала ошибку и извинилась.
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