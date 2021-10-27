Осеннее обострение: Зачем США хотят "выжечь" российский флот в Чёрном море ВМС США намерены присутствовать в Чёрном море на постоянной основе. Этот регион они планируют использовать для сдерживания России. План для обострения обстановки уже готов. 26 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Каминг-аут Бена Ходжеса

Генерал Бен Ходжес. Фото © Getty Images / Ingo Wagner / picture alliance

Бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью украинскому каналу, что США потребуется Чёрное море, чтобы сдерживать Иран и Россию. Если сдерживание Ирана из акватории Чёрного моря выглядит смешно, то попытка прописаться в непосредственной близости от российских границ вызывает определённое беспокойство. К активности флотов США и НАТО в регионе за много лет российские военные уже привыкли — далеко в прошлом остался инцидент с попыткой эсминца "Дональд Кук" прорваться к берегам Крыма, да и нарушение морских границ британским эсминцем "Дефендер" выглядит не таким уж свежим событием.

Но попытка убедить "украинских партнёров", что Чёрное море нужно исключительно ради сдерживания России (Иран в расчёт в этом случае можно даже не брать) выглядит наивной по целому ряду причин. Во-первых, в регионе и без Украины находится достаточно государств с выходом к морю, которые так или иначе имеют отношение к НАТО и, как следствие, к США. Во-вторых, в случае начала полномасштабных боевых действий (а вероятность этого события нельзя считать нулевой) нарисованная на теле Украины мишень ни коим образом не навредит США и силам НАТО, которые в случае необходимости могут просто покинуть регион. Чтобы корабли альянса не смогли сбежать после начала войны, у ВМФ России давно готов план по "запечатыванию" Босфора. Но каминг-аут Бена Ходжеса с признанием видов США на Чёрное море — едва ли не первое публичное заявление на тему расширения "боевых территорий", которые США обычно создают для устрашения противника. Что особенного в том, что Ходжес рассказывает об этом открыто? Да практически всё.

Почему США не любят Россию?

Столкновение кораблей ВМС США и СССР в Чёрном море (1988). Фото © Wikipedia

Если оглянуться в прошлое, то заявление Бена Ходжеса имеет более чем тридцатилетнюю историю. 12 февраля 1988 года корабли ВМФ СССР выдворили из территориальных вод эсминец США "Кэрон" и ракетный крейсер "Йорктаун". Инцидент едва не привёл к обмену ракетными ударами, но всё обошлось. Инициатором проникновения в территориальные воды СССР считается четырёхзвёздный американский адмирал Джеймс Хогг, которому принадлежит план по "созданию очагов напряжённости у границ потенциального противника". Многостраничный документ был разработан Хоггом ещё в начале 80-х. В плане, который получил звучное название Drop Spot (англ. "Место падения"), описывался сценарий, при котором значительная часть группировки потенциального противника — ВМФ СССР — специально оттягивалась в заранее определённую зону боевого столкновения.

Реализовать такой сценарий Хогг планировал в три этапа. Первый — намеренная провокация с нарушением границы. Второй — нарушение границы и предупредительная стрельба. Третий — нарушение границы и применение оружия, после которого точка невозврата между двумя ядерными державами могла быть пройдена всего за несколько минут. Дальше первого этапа США и ВМС сил НАТО пока не доходят: американские, британские, испанские и французские корабли при малейшей попытке нарушить морские границы страны получают жёсткий отпор.

Попытка номер два, или Почему американцы ходят дома в обуви

Приготовления к пересечению красной линии активно идут с 2014 года, когда на Украине случился госпереворот. Формально пункт базирования для кораблей ВМС США в Севастополе должен был появиться уже в апреле 2014-го — через пару месяцев после установления новой власти. Но крымчане решили, что оставаться с Украиной не хотят, и мечта о строительстве базы исчезла с появлением на дороге местных жителей с российскими флагами. Но отказываться от Украины как средства для раздражения России США пока не торопятся. По словам военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, военные объекты США на территории страны появляются всё равно.

Просто они пока строят не базы, а центры обучения или переподготовки, например Яворовский полигон, портовые сооружения, к которым смогут швартоваться корабли стран НАТО, оборудование полигонов и т.д. База — это место, где базируется бригада или дивизия со всеми видами вооружений. Такого, на мой взгляд, на Украине пока нет. И вряд ли серьёзная страна, входящая в НАТО, рискнёт размещать на украинской земле свои воинские подразделения. Может кончиться большими проблемами Виктор Литовкин Военный обозреватель ТАСС

Но проблема в том, что американцы, известные своей привычкой ходить дома в обуви, ради перехода на новый уровень раздражения России могут пойти на радикальные меры. Например, подтереться доктриной Монтрё и заявить, что этот документ устарел. Напрямую аннулировать это соглашение могут лишь государства, которые его подписали, и американцев среди них не было.

Вредный совет для Байдена

Фото © ТАСС / Manuel Balce Ceneta

Другая тревожная особенность заявления Бена Ходжеса о необходимости использования Чёрного моря как средства сдерживания России состоит в том, что эту плохую идею может подхватить президент США Джо Байден, рейтинг которого стремительно катится вниз. Для того чтоб поднять уровень одобрения своей деятельности, президент США может решиться на отчаянный шаг: направить в регион десяток кораблей, которые, сменяя друг друга, будут тревожить своим присутствием береговую охрану ФСБ и военные корабли у берегов Крыма.

Если в момент создания напряжения, о котором говорил адмирал Хогг, произойдёт случайный выстрел, то вредный совет другого военного — отставного генерала Бена Ходжеса — по присутствию США в Чёрном море будет стоить американским ВМС как минимум всех присутствующих в Чёрном море кораблей. Другая проблема касается только Украины. Если произойдёт то, к чему призывает отставной генерал Ходжес, то украинская государственность исчезнет с лица Земли вместе с американским флотом. Но об этих рисках украинским военным, понятное дело, не рассказывают. Вместо этого отставные генералы США заявляют о важности членства Украины в НАТО, клянутся в вечной поддержке и обещают не оставлять Украину один на один с Россией, военная мощь которой, цитируя того же генерала Ходжеса, "укрепляется даже тогда, когда вы спите".

Эксперты по безопасности считают, что дурной пример Бена Ходжеса может быть заразителен и в ближайшее время в Крыму снова может появиться боевой корабль США или сил НАТО. Но, к счастью, под контроль такие корабли ВМФ России берёт задолго до прохождения Босфора, поэтому пока воспользоваться советом Бена Ходжеса американцы не смогут.

Авторы Сергей Андреев