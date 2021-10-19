"Сатана", "Молодец" и "Грешник": Советские ракеты, которые до сих пор наводят страх на США Оглавление Советский "Стилет" "Тополь" животворящий Р-36 М "Сатана" Р-36М2 "Воевода" РТ-23 УТТХ "Молодец" Темп-2С "Грешник" Боевые возможности российских баллистических ракет, поставленных на боевое дежурство ещё в СССР, до сих пор не дают спать американским военным спокойным сном. 61499 61499 Фото © ТАСС

Советский "Стилет"

Технологичность советских баллистических ракет до сих пор остаётся непревзойдённой. Некоторые из решений настолько хороши, что снимать их с боевого дежурства пока не планируют. Одно из таких "изделий" — ракета "Стилет". УР-100Н УТТХ была принята на вооружение ещё в 1979 году, но в 2021 году срок эксплуатации ракетного комплекса УР-100 продлили ещё на два года. В 1985 году была выпущена последняя партия модернизированных ракет этого комплекса, а максимальный срок службы составлял десять лет. Отличительной особенностью ракет "Стилет" стала упрощённая схема запуска — для старта ракеты требовался расчёт всего из трёх офицеров, всё остальное делала автоматическая система хранения и подготовки ракеты к запуску.

Ракета оснащена автономной системой управления на базе бортового цифрового вычислительного комплекса, во все боевые режимы приводится дистанционно, с командного пункта. Благодаря стоящей в головной части установке разведения ядерных блоков может сбрасывать боеголовки над указанными в полётном задании целями. Специальный транспортно‑пусковой контейнер, в который помещён "Стилет", сохраняет нужный температурный режим.

"Тополь" животворящий

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Ещё одна из стоящих на вооружении советских ракет — подвижный грунтовой ракетный комплекс "Тополь". Работы над ним начались в 1975 году в Московском институте теплотехники. Семь лет спустя состоялось первое испытание на полигоне Капустин Яр, и оно оказалось неудачным. Лишь в 1983 году на полигоне Плесецк состоялся успешный запуск, а следующие четыре года "Тополь" проходил дополнительные проверки. Ракета, серийно производившаяся до 1994 года, получила навигационную систему инерциального типа и сверхмощные боевые блоки. "Тополь" относится к твердотопливным ракетам — его проще обслуживать, хранить и запускать, он не только надёжен, но и безопасен для окружающей среды. "Тополь" экономичен в эксплуатации и отличается высокими маневренностью, степенью маскировки и живучести. Максимальная дальность пуска "Тополя" составляет десять тысяч километров, а боеголовки "укладываются" в круг с разбросом не более 350 метров. Срок эксплуатации комплекса "Тополь" в 2014 году был продлён до 26 лет (ранее он составлял 23 года, а ещё раньше — десять лет).

Р-36 М "Сатана"

Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Стратегический комплекс с ракетой тяжёлого класса, которая за счёт термоядерного заряда способна стереть с лица земли несколько крупных городов, был разработан ещё в 60-х годах. В 1963 году состоялся первый пуск на полигоне Байконур, но он оказался неудачным. Ещё три года потребовалось инженерам на доработки, и к 1966 году конструкторы устранили недостатки, повысив эффективность и надёжность комплекса. Однако старания советских ракетчиков долгое время были тщетными — "Сатана" (так её называли на Западе) упорно не хотела взлетать, и на вооружение РВСН попала лишь в 1987 году. Максимальная дальность ракеты Р-36 с тяжёлой головной частью — 10 200 км, с лёгкой "Сатана" способна поражать цели на удалении до 15 000 километров. Благодаря ряду конструкторских решений этот ракетный комплекс обладает высокой степенью герметичности топливных систем и может храниться в течение семи лет в заправленном состоянии, ожидая приказа на запуск.

Р-36М2 "Воевода"

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Ракетный комплекс четвёртого поколения с многоцелевой межконтинентальной ракетой четвёртого класса — это более совершенная версия "Сатаны" Р-36М, специально предназначенная для ликвидации всех типов целей, оснащённых современными системами ПРО. Что примечательно, рассчитана на работу даже в условиях ядерного удара по позиционному району, то есть агрессор гарантированно получит "ответку". На боевом дежурстве с 1988 года. По сравнению с предыдущей моделью радиус поражения уменьшен в 20 раз, зато многократно увеличена толерантность к рентгеновским (в десять раз) и гамма-лучам (в сто раз). Точность увеличена в 1,3 раза, в три раза увеличена работа в автономном режиме, в два раза сокращено время подготовки к бою. Максимальная дальность стрельбы 11 000 км — с тяжёлой головной частью и 16 000 — с моноблочной. В 2014 году срок эксплуатации "Воеводы" был продлён до 27 лет.

РТ-23 УТТХ "Молодец"

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Боевой железнодорожный комплекс, разработанный в конце 60-х годов. Перед конструкторами была поставлена задача создать единую ракету для трёх вариантов базирования: стационарного, железнодорожного и грунтового. Испытания проводились с 1985 по 1987 год. На вооружение комплекс принят в 1989 году. РТ-23 УТТХ "Молодец" включает в себя три тепловоза, вагон-цистерну с запасом топлива, семивагонный командный модуль, а также три трёхвагонных модуля с МБР РТ-23УТТХ. С виду комплекс, благодаря ряду конструкторских находок разработчиков, ничем не отличается от обычного поезда, как и было задумано. Максимальная дальность стрельбы 10 450 км. За счёт мобильности данный комплекс позволял перемещать расположение стартовой позиции до 1500 км в сутки.

Обтекатель оснащён аэродинамическими рулями, которые позволяют вести ракету по крену на участках работы первых двух ступеней. Когда ракета проходит плотные слои атмосферы, обтекатель автоматически сбрасывается. Отдельно стоит отметить, что "Молодец" — настоящая головная боль Пентагона, ведь даже из космоса почти невозможно отличить установку от товарного поезда. К сожалению, в период с 2003 по 2005 год установки были сняты с боевых дежурств. В 2012 году на уже наработанной базе начали разрабатывать новый подобный комплекс — "Баргузин", однако в 2017 году проект свернули. Но ставить крест на "Молодце" ещё рано — слишком много у него преимуществ, дающих ряд возможностей для решения широкого спектра стратегических задач.

Темп-2С "Грешник"

Фото © Ружаны стратегические

Грунтовый ракетный комплекс, созданный специально для нанесения ударов по вражеским ПВО и ПРО, а также по стратегически важным военным и промышленным объектам противника. Разработка началась в 1966 году. Первое испытание состоялось в 1972 году. Спустя три года комплекс был принят на вооружение. Дальность стрельбы составляет 10 500 км. Темп-2С относится к твердотопливным ракетам. В 1985 году "Грешник" сняли с "программы длительного хранения", спустя 12 лет он был утилизирован. Однако он стал основой для создания более совершенных мобильных ракетных комплексов, включая "Тополь", в котором также применяется твердотопливная система.

Авторы Евгений Жуков