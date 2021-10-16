Поймать "Кобру": Как спецназ ГРУ угнал секретный американский вертолёт Эта история обросла таким количеством домыслов и мифов, что заслуженно считается байкой. Но имел ли место угон сверхсекретного вертолёта на самом деле? 15 октября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Секретная "Кобра"

Вертолёт Bell AH-1G. Фото © Wikipedia

Ударный вертолёт Bell AH-1 Cobra был разработан компанией Bell Helicopter Textron в самом начале 60-х годов. По официальным данным, свой первый полёт машина совершила в 1965 году, после чего воодушевлённые её боевыми возможностями американские военные подписали контракт на поставку, и "Кобры" начали поступать в войска. С созданием своего боевого вертолёта для дерзких наступательных операций советские авиаконструкторы опоздали на 4 года — только в 1969 году в небо впервые поднялся легендарный Ми-24. К этому моменту отлетавший уже четыре год AH-1 пережил модернизацию — новая версия машины под названием Super Cobra оказалась ещё более вооружённой и смертоносной.

Единственное, чего не хватало этим машинам, так это полноценного крещения огнём. Для этого секретная правительственная группа в Пентагоне при участии людей из ЦРУ приняла решение отправить три (по другим данным, пять) боевые машины для участия в боевых действиях на территории Вьетнама. Там же в 1970 году произошло событие, споры о котором не утихают до сих пор.

Легенда о "Летающем Джо"

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Держать "Кобры" на территории, подконтрольной своим союзникам, американцы не решались. На то было сразу несколько причин. Во-первых, нужно было обеспечивать секретность, а вьетнамцы той поры секреты, особенно не свои, хранить не умели. Во-вторых, нужна была удобная логистика — доставлять грузы и вооружение с моря было проблематично, поэтому для размещения секретной стоянки под названием "Летающий Джо" выбрали камбоджийскую деревню, от которой до Вьетнама было примерно 30 минут полёта.

Три вертолёта "Кобра" из экспериментальной улучшенной партии должны были регулярно совершать секретные боевые вылеты. Ещё два находились в состоянии полной боевой готовности на случай, если первая тройка не справится или один из вертолётов будет сбит. По некоторым сведениям, боевая работа экспериментальной авиационной группы шла крайне успешно: дерзкие рейды в тыл северян проводились в основном на рассвете, а после того как "Кобры" расстреливали боекомплект и уходили на базу, на место утреннего боя прилетали бомбардировщики. Нападения американского воздушного спецназа длились год, пока у разведки Генерального штаба не появились первые сведения о том, что именно беспокоит "северных союзников" СССР в этой войне.

Действующие лица

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Заполучить в руки уникальный и самый новый американский ударный вертолёт (да и вообще любую технику подобного рода) в те годы считалось невероятной удачей. Однако доверить такую операцию можно было лишь самому подготовленному подразделению. К счастью, такое в составе Вооружённых сил СССР нашлось. В мае 1970 года (по другим данным, операция проходила годом ранее) первая группа бойцов спецназа Главного разведывательного управления Генштаба была доставлена во Вьетнам. Для усиления эффективности туда же прибыли офицеры секретной части "Холуай" Тихоокеанского флота — 42-го разведывательного пункта специального назначения. Особенностью морских "спецов" помимо навыков проведения диверсий был специальный курс вождения морской (водоизмещением до 3 тыс. тонн) и воздушной (например, самолёты "Цессна") техники. На них и возлагалась главная задача: используя лишь две фотографии вертолётов "Кобра", определить самые современные версии машин на стоянке, провести их захват и доставить в ближайшую точку эвакуации.

Главной проблемой группы, переброшенной на территорию Камбоджи поближе к лагерю "Летающий Джо", стал проливной тропический дождь, накрывший район за двое суток до проведения операции. Всего за 45 минут до получения приказа дождь стих, и бойцы, вооружённые бесшумным оружием, выдвинулись на исходную. Внезапно стало понятно, что визуально определить местонахождение вертолётов "Кобра" невозможно — на небольшом клочке земли находились джипы, транспортные вертолёты и другая техника, а нужных вертолётов не было. Короткий осмотр места показал, что "Кобры" спрятали от дождя в специальном ангаре. Это значительно усложняло боевую задачу и ставило её на грань срыва.

Угнать за 25 минут, или Что не так с историей про угон "Кобры"

На штурм первой группе, вооружённой бесшумным оружием, потребовалось три минуты. 12 человек, охранявших базу по периметру, были нейтрализованы, однако дежурный успел поднять тревогу. Завязался короткий бой, под конец которого первый из пяти вертолётов уже выкатывали на площадку. По некоторым данным, всего через 25 минут после завершения штурма две машины взлетели, а остальные, согласно плану, были облиты керосином и сожжены. Специалисты, обученные вождению зарубежной техники, посадили вертолёты недалеко от города Плей-Кан, где их уже ожидали советские военные специалисты. Согласно легенде об угоне вертолётов "Кобра", в Пентагоне до конца холодной войны не знали, кто и — главное — зачем угнал сверхсекретные боевые машины.

Историю с угоном секретных вертолётов критиковали много раз. Одним не верилось в сам факт происходящего, другие считали, что США никогда не перебрасывали вертолёты "Кобра" во Вьетнам. В настолько дерзкую и быструю операцию действительно верится с трудом, но ни в ГРУ, ни на высшем уровне проведение этой операции не подтверждали, но и не опровергали. А вот участие вертолётов "Кобра" в боевых действиях во Вьетнаме американцы рассекретили в начале нулевых. По словам бывших пилотов, машины отлично показали себя в бою. Другим объектом критики долгое время были сами спецназовцы — в некоторых версиях событий отмечалось, что все члены элитного отряда эвакуировались на угнанных вертолётах, однако это далеко от правды. Большая часть секретного подразделения вышла с места проведения операции пешком — так же, как и попала туда. При этом к каждой "Кобре" была прикреплена мини-ракета со специальным взрывателем. Если во время отхода к своим появилась бы угроза потери машины, то её следовало взорвать.

Как "Кобра" советским авиаконструкторам помогла

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По некоторым данным, захваченные во Вьетнаме "Кобры" быстро перевезли на базу в 30-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, где изучали их вооружение, силовую установку и многое другое. Косвенно факт потери сверхсекретного вертолёта подтверждает и то, что сразу после проведения операции на базе "Летающий Джо" армия США заказала модернизацию вертолёта, требуя "изменить начинку вплоть до каждого винтика". В 1974 году работа была завершена. На свет появился AH-1S Cobra — улучшенная версия той самой машины. Благодаря "Кобре" доработали и советские вертолёты Ми-24А. Изучив остекление американской машины и сравнив его с отечественным решением, авиаконструкторы усилили бронезащиту пилотской кабины. В результате на свет появилась машина со сферическим остеклением, которую многие знают как Ми-24B.

Авторы Сергей Андреев