Месть "Мёртвой руки": Почему США требуют запретить российскую систему "Периметр" Систему ответного ядерного удара создали на случай, если всё руководство страны будет уничтожено ядерным ударом противника. В США и НАТО заявляют, что реальное назначение системы остаётся неизвестным. 24 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

"Боевая матрёшка"

Относительно недавно ряд европейских и американских центров по стратегической безопасности сформировали такое понятие, как "новые разрушительные технологии". В число прочих видов вооружения, которое может спровоцировать ядерную войну, включили и "автоматические системы принятия решений", коих в мире всего одна. Официально система боевого автоматического управления "Периметр" (тогда она называлась "Барьер") была введена в строй в 1985 году, но спроектировали уникальное оружие ещё в 70-х.

По слухам, центральный пульт управления системой ответного ядерного удара расположен в глубине горы Ямантау и охраняется так, как не охраняется само ядерное оружие. Главной жемчужиной этого объекта остаётся "машинный зал" — специальная серверная комната, в которой сейчас находится не менее двух (по другим данным, трёх) суперкомпьютеров, которые анализируют информацию с датчиков по всей России. Внутри горы в конце 70-х военные, по некоторым данным, отлили два бетонных куба — первый защищает от прямого попадания боевого блока ракеты, второй — сохраняет микроклимат внутри операционного зала даже после падения блоков в 20–40 мегатонн.

А если завтра война?

Командная ракета 15А11 системы "Периметр". Фото © Wikipedia

Если однажды США и НАТО решат атаковать Россию, то возмездие придёт неожиданно. Сначала "Периметр" протестирует уровень радиационного фона на критически важных объектах (Кремль, правительство, Минобороны и Генштаб, пункты управления военных округов и флотов, позиции Ракетных войск стратегического назначения, важнейшие авиа- и военно-морские базы, города с важнейшими оборонными объектами). Если он будет превышен, "Периметр" сделает вывод, что по России нанесён ядерный удар, и дальше действия будут развиваться по следующему сценарию.

Тестовый сигнал на пульт дежурного офицера и помощника начальника Генерального штаба и министру обороны. И тут важно, чтобы люди на том конце провода ответили. Если полномочный офицер ответит, "Периметр" передаст бразды правления ситуацией ему, в противном случае начнётся следующий этап проверки.

Звонок на "ядерный чемоданчик" президента. Терминал "Чегет" постоянно под рукой главы государства. Если президент, или, к примеру, министр обороны, или начальник Генштаба не ответят на звонок, "Периметр" сделает свои выводы и начнёт обратный отсчёт.

Если система нанесёт удар, на месте США в лучших традициях холодной войны останется большой пролив между южной Канадой и северной Мексикой.

Если связь всё-таки есть, система по прошествии времени — от 15 минут до часа — отключится автоматически, сделав выводы, что официальные лица, полномочные отдать приказ об ответном ударе, живы.

Система "Периметр" должна быть запрещена?

По словам бывшего научного сотрудника Научно-исследовательского центра прикладной информатики Петра Казульского, сегодня система обновлена и новый пункт управления оснащён нейросетью. И, значит, она действует практически как живой дисциплинированный и обученный человек. Да и сам американский эксперт по ядерному разоружению Брюс Блэр неоднократно заявлял, что система постоянно обновляется.

Важный момент: в случае запуска системы включается точка невозврата, и остановить её невозможно, ведь создана она специально для условий "Армагеддона". Не стоит забывать, что на боевое дежурство она поступила в те времена, когда потенциальная ядерная война выглядела реальностью.

Что ещё делает "Периметр"?

Система автоматического управления массированным ядерным ударом способна систематически отслеживать возникновение зональных источников ярко выраженного ионизирующего и электромагнитного излучения, сейсмическую активность земной коры (особенно пристально обратит внимание на картину, соответствующую нанесению множества наземных ядерных ударов), сигналы телеметрии с постов Ракетных войск стратегического назначения и информацию с Системы предупреждения о ракетном нападении, а также быстро распознаёт присутствие на командном пункте посторонних.

Почему США боятся "Периметра"?

Впервые сведения о "Периметре" дошли до США в постперестроечное время в результате слива информации со стороны одного из российских перебежчиков. Американцы дали системе звучное прозвище "Мёртвая рука". 8 октября 1993-го аналитик Брюс Блэр разразился статьёй "Русская Машина Судного дня" в The New York Times. Именно в тот момент, когда многие на Западе назвали систему бесчеловечной, некоторые высказали вслух мысль, что страх — единственный фактор, удерживающий мир в одном шаге от ядерной войны.

Американский журналист Калеб Ларсон считает появление "Периметра" апогеем холодной войны. До сих пор у американцев нет прямого аналога, несмотря на наличие пресловутого "ядерного чемоданчика" у президента. "Периметр" базируется на искусственном интеллекте. И да, в банке данных РВСН, по самым скромным подсчётам, может находиться не менее тысячи целей, расположенных в США и странах НАТО. Там и база подводных лодок Китсап-Бангор, и пункт базирования флота США в Сан-Диего, итальянская база Авиано и вообще все известные военной разведке объекты потенциального противника.

Официальной информации о "быстродействии" системы нет, однако эксперты, близкие к РВСН, отмечают, что время уничтожения потенциального противника ответным ядерным ударом составляет от 15 до 20 минут в зависимости от того, какие пусковые платформы уцелеют после первого удара.

Авторы Евгений Жуков