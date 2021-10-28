Газманов назвал Моргенштерна популярным среди "15-летних любителей материться"

Олег Газманов прокомментировал заявления музыкальных критиков о том, что на первом месте в рейтинге певцов года должен быть рэпер Моргенштерн, а не он. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, из которого следует, что лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали Газманов и Полина Гагарина.

"Ну, среди 12-летних — может быть. 15-летних, тех, кто любит материться. Но Россия-то огромная страна, большая. Я думаю, что, скажем, цифры — неумолимая штука. Какой смысл ВЦИОМу делать как-то по-другому?" — заявил Газманов в интервью радио "Комсомольская правда".