Газманов назвал Моргенштерна популярным среди "15-летних любителей материться"
Так артист отреагировал на слова о том, что лучшим исполнителем 2021 года должен быть скандальный рэпер, а не он.
Певец Олег Газманов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Олег Газманов прокомментировал заявления музыкальных критиков о том, что на первом месте в рейтинге певцов года должен быть рэпер Моргенштерн, а не он. Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос, из которого следует, что лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали Газманов и Полина Гагарина.
"Ну, среди 12-летних — может быть. 15-летних, тех, кто любит материться. Но Россия-то огромная страна, большая. Я думаю, что, скажем, цифры — неумолимая штука. Какой смысл ВЦИОМу делать как-то по-другому?" — заявил Газманов в интервью радио "Комсомольская правда".
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Певец сравнил популярность Моргенштерна с "фантомной" популярностью либералов, которые уверяли, что вся страна за них. Однако в ходе подсчётов выяснилось, что их поддерживает всего 2%, и они объяснили это тем, что посчитали якобы неверно.
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