Певец Олег Газманов считает свои песни не модными, однако они "как воздух". Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Артист отметил, что его композиции живут десятки лет и со временем становятся только востребованнее. По словам Газманова, его песни — это песни народа, в которых сформировались мелодические линии Советского Союза, где жили славяне, армяне, грузины, евреи...

"Обычно вот директора радиостанций, программные директора, там критики музыкальные — они крутят модные песни. А мои песни не модные. Например, песня "Офицеры" или "Москва", "Мой храм" — их рядом с модными треками, которые постоянно крутятся, вы их не услышите на радио. Но они как воздух. Вот, например, мы дышим и не замечаем воздуха. Но когда его нет, нам дышать нечем", — отметил певец.