Контрразведка Франции предотвратила попытку госпереворота

Главное управление внутренней безопасности Франции (контрразведка) предотвратило попытку госпереворота в стране, который планировал экс-депутат партии "Демократическое движение", конспиролог Реми Дайе. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Правоохранители расследовали связи Дайе и выяснили, что он создал "террористическое сообщество" с разветвлённой сетью филиалов по всей стране, куда входило множество действующих и отставных сотрудников полиции, жандармерии и военных. Некоторые из них находятся за границей. Основателем и куратором силового крыла движения издание называет 63-летнего подполковника в отставке по имени Кристоф М., обладателя ордена "За заслуги" перед Францией. Кроме того, по итогам анализа переписки между участниками заговора, следователи выявили как минимум 36 "капитанов", каждый из которых отвечал за свой регион.

К настоящему моменту в рамках этого дела обвинения предъявили 12 заговорщикам, однако ряд смежных расследований также указывает на связь Дайе с другими движениями, в том числе неонацистами, которые планировали нападение на масонскую ложу в Альзасе. В мае этого года суд предъявил обвинения трём задержанным по этому делу.

Активно призывать к восстанию во Франции Дайе начал в конце 2020 года, когда скрывался от французских следователей в Малайзии в связи с подозрениями в организации похищения восьмилетней девочки. Набрав сторонников, он начал координировать диверсии, в частности против вышек связи нового стандарта 5G, центров вакцинации, а также операции по запугиванию журналистов. В апреле 2021 года экс-депутат разослал некоторым французским парламентариям сообщение с лозунгами о том, что "республика больше не является доминирующей идеей", "пришёл час расплаты". "свержение власти народом неизбежно". Помимо этого Дайе указывал в письме, что всё это "вопрос нескольких недель" и в случае отсутствия реакции со стороны получателя его будут считать "соучастником преступлений". Лишь один депутат обратился в прокуратуру, после чего началось расследование.

К тому времени конспиролог набрал уже несколько сотен сторонников, которые занимались распространением теорий заговора и участвовали в насильственных акциях в ходе массовых протестов во Франции. "Капитан" ячейки в столичном регионе страны Сильвэн П., например, фигурировал в полицейских сводках среди участников вторжения в здание телеканала BFM во время протестов "Жёлтых жилетов" в сентябре прошлого года. По мнению следователей, это было "тренировкой" перед настоящим захватом СМИ в ходе предполагаемого переворота.

По версии следствия, в решающий день Дайе и его сторонники планировали собрать отряды единомышленников со всей страны в Париже, оснастив их полицейскими щитами и самодельной взрывчаткой. Предполагалось, что после серии провокаций дело дойдёт до применения оружия со стороны силовиков. Это должно было стать поводом для заговорщиков перейти к кровопролитию. План получил название "Операция Лазурь". После этого они намеревались захватить Елисейский дворец, здания парламента, МВД и министерства вооружённых сил, а также какой-нибудь телеканал или радиостанцию, чтобы транслировать оттуда свою пропаганду.