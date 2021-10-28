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Россиянам перечислили пять специй, предотвращающих рак

Они богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

28 октября, 02:14

Фото © Pixabay

Диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион пять специй, которые уменьшают риск возникновения рака. По словам эксперта, речь идёт о тимьяне, корице, орегано, куркуме и шалфее.

Дик отметила, что эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

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"И это далеко не все их полезные свойства. Корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума улучшает функции мозга и способствует похудению", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Тимьян же помогает при простудных заболеваниях, шалфей важен при нарушении пищеварения, а орегано хорошо влияет на работу желудочно-кишечного тракта, подытожила медик.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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