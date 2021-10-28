Пандемия коронавируса является не единственной глобальной проблемой, затронувшей Россию в этом году, есть и другая пандемия. Такое мнение выразил специалист-реабилитолог, эксперт по здоровому образу жизни Александр Фомин. В эфире радио Sputnik он рассказал, что следует делать, чтобы не попасть в зону риска.

Свыше 200 тысяч россиян умерло от ковида, но не только эта болезнь даёт такой высокий уровень смертности в стране, пояснил Фомин.

"По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что данную ситуацию необходимо менять. Причём зависит это не только от врачей. Каждый человек может снизить для себя риск сердечно-сосудистых заболеваний, если будет больше двигаться, уверен специалист. По словам реабилитолога, ишемическая болезнь сердца и гипертония развиваются потому, что люди практически не двигаются, при этом слишком много времени проводят в сидячем положении.

"Как минимум раз в час надо вставать и двигаться, это должна быть хоть минута физической нагрузки. Ещё от 45 до 90 минут в день надо уделять активной ходьбе. Для подвижного образа жизни не нужно бегать, достаточно просто ходить", — посоветовал Фомин.