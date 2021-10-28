WhatsApp прекратит поддержку на ряде смартфонов с 1 ноября

Речь идёт о 43 моделях гаджетов. При этом отмечается, что WhatsApp необязательно сразу прекратит работу, однако обновлять его больше не получится. Это может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности. В разделе часто задаваемых вопросов на сайте мессенджера говорится, что пользователи должны иметь устройство с ОС Android версии 4.1 или iPhone с iOS 10 или новее. Юзеры, смартфонам которых доступны обновления, ещё могут запустить их, однако вместе с этим существуют тысячи девайсов, лишённые данной возможности.