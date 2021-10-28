WhatsApp прекратит поддержку на ряде смартфонов с 1 ноября
Речь идёт о 43 моделях гаджетов, в том числе Apple, Samsung, Huawei и других.
Фото © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Популярный мессенджер WhatsApp с 1 ноября прекратит поддержку на многих старых моделях смартфонов. Такие изменения вызваны новыми требованиями для систем iOS и Android, информирует издание Metro.
Речь идёт о 43 моделях гаджетов. При этом отмечается, что WhatsApp необязательно сразу прекратит работу, однако обновлять его больше не получится. Это может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности. В разделе часто задаваемых вопросов на сайте мессенджера говорится, что пользователи должны иметь устройство с ОС Android версии 4.1 или iPhone с iOS 10 или новее. Юзеры, смартфонам которых доступны обновления, ещё могут запустить их, однако вместе с этим существуют тысячи девайсов, лишённые данной возможности.
Удалите немедленно: 5 признаков того, что кто-то читает вашу переписку Whatsapp и остаётся невидимым
В число гаджетов, поддержка которых прекратится, входит несколько моделей Apple (IPhone SE (2016), 6S и 6S Plus, на которых можно обновить ОС), Samsung (Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2), Huawei (Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S и Ascend D2), Sony (Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia A) и ряд моделей LG.
Ранее Лайф писал о восьми надёжных мессенджерах, которые заменят WhatsApp, Facebook и Instagram при новом сбое.
Комментариев: 0