"Нельзя быть немножко беременной": Пушков высмеял реакцию Польши на решение суда ЕС о выплате штрафа в €1 млн каждый день

Сенатор напомнил, что в Евросоюзе действуют жёсткие правила: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом.