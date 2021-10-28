"Нельзя быть немножко беременной": Пушков высмеял реакцию Польши на решение суда ЕС о выплате штрафа в €1 млн каждый день
Сенатор напомнил, что в Евросоюзе действуют жёсткие правила: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию Польши на решение суда Евросоюза, обязавшего Варшаву выплачивать штраф в размере миллиона евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. На своей странице в "Твиттере" политик отметил, что негодование Польши всё же несколько наигранно.
Напомним, накануне суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро штрафа каждый день. Это решение принято в ответ на невыполнение предыдущего, согласно которому Варшава должна была прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение суда узурпацией и шантажом. Политик Януш Ковальский заявил, что это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши, а депутат от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский заговорил о "продолжении политической войны" против Варшавы.
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"ЕС — это союз с жёсткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное", — считает Пушков.
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Ранее Лайф рассказывал, что в сентябре Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. ЕК, в частности, усмотрела нарушения в работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. Польские власти претензии отвергали, указывая на верховенство местных законов над требованиями ЕС.
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