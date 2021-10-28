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"Нельзя быть немножко беременной": Пушков высмеял реакцию Польши на решение суда ЕС о выплате штрафа в €1 млн каждый день

Сенатор напомнил, что в Евросоюзе действуют жёсткие правила: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом.

28 октября, 02:29
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию Польши на решение суда Евросоюза, обязавшего Варшаву выплачивать штраф в размере миллиона евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. На своей странице в "Твиттере" политик отметил, что негодование Польши всё же несколько наигранно.

Напомним, накануне суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро штрафа каждый день. Это решение принято в ответ на невыполнение предыдущего, согласно которому Варшава должна была прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал решение суда узурпацией и шантажом. Политик Януш Ковальский заявил, что это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши, а депутат от партии "Право и справедливость" Казимеж Смолиньский заговорил о "продолжении политической войны" против Варшавы.

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"ЕС — это союз с жёсткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное", — считает Пушков.

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Ранее Лайф рассказывал, что в сентябре Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. ЕК, в частности, усмотрела нарушения в работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. Польские власти претензии отвергали, указывая на верховенство местных законов над требованиями ЕС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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