Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Иммунизация "Спутником V" и последующая ревакцинация назальным препаратом, вероятно, обеспечит защиту не только от тяжелого течения CoViD-19, но и от заражения коронавирусом в принципе. Об этом директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - цитирует Гинцбурга РИА "Новости.

Учёный добавил, что применение назальной вакцины способствует образованию независимого барьера для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в месте "входных ворот" вируса.