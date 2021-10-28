Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за пестицидов

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию мандаринов одного из турецких производителей, так как в них были найдены пестициды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения — Турция (изготовитель: FIKRET DEGIRMENCI SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VEPAZARLAMA LIMITED SIRKETI SARIBRAHIMLI MAHALLESI IPEK-1 SOK.NO 21 AKDENIZ/MERSIN/TURKEY), нарушения обязательных требований законодательства", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во фруктах было обнаружено остаточное количество пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень. Из-за данного нарушения с 29 октября импорт этой продукции в РФ прекращается до особого распоряжения.