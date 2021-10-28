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Роспотребнадзор приостановил ввоз мандаринов турецкого производителя из-за пестицидов

Концентрация химического средства во фруктах превышает максимально допустимый уровень.

28 октября, 04:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию мандаринов одного из турецких производителей, так как в них были найдены пестициды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения — Турция (изготовитель: FIKRET DEGIRMENCI SARARTMA PAKETLEME IHRACAT ITHALAT VEPAZARLAMA LIMITED SIRKETI SARIBRAHIMLI MAHALLESI IPEK-1 SOK.NO 21 AKDENIZ/MERSIN/TURKEY), нарушения обязательных требований законодательства", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что во фруктах было обнаружено остаточное количество пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень. Из-за данного нарушения с 29 октября импорт этой продукции в РФ прекращается до особого распоряжения.

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Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая чипсов, печенья и лапши с ГМО. В ряде продуктов содержание запрещённых веществ превышало допустимую норму в пять раз.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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