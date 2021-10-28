"Это перемога или зрада?": Украинцев разгневала закупка электроэнергии у России
Один из читателей портала ТСН отметил, что "из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен".
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Украинский портал ТСН опубликовал статью, посвящённую возобновлению закупок электроэнергии у России. Публикация вызвала гневные отзывы у читателей, о чём они поспешили сообщить в комментариях.
"Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", — написала пользователь Svet Lana Gladkova.
"Это перемога? Или зрада? Я уже запутался", — сыронизировал Aleksandr Soroka.
"А куда девается наша электроэнергия?" — задалась вопросом Marina Ua.
"А газ напрямую по 175 долларов за 1000 м3 — то не. Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене, плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман", — заметил Андрей Паранюк.
"Начинаю испытывать испанский стыд!" — признался Валерий Волощук.
Напомним, ранее компания "Укрэнерго" объявила об аукционах на импорт электроэнергии — в том числе из России и Белоруссии. Причиной этого стало то, что 31 октября истекает срок действия запрета на закупки, введённого Национальной комиссией страны. При этом 12 октября Минэнерго Украины утверждало, что не намерено возобновлять импорт.
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