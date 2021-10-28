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"Это перемога или зрада?": Украинцев разгневала закупка электроэнергии у России

Один из читателей портала ТСН отметил, что "из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен".

28 октября, 03:51

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Украинский портал ТСН опубликовал статью, посвящённую возобновлению закупок электроэнергии у России. Публикация вызвала гневные отзывы у читателей, о чём они поспешили сообщить в комментариях.

"Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", написала пользователь Svet Lana Gladkova.

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"Это перемога? Или зрада? Я уже запутался", сыронизировал Aleksandr Soroka.

"А куда девается наша электроэнергия?" задалась вопросом Marina Ua.

"А газ напрямую по 175 долларов за 1000 м3 — то не. Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене, плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман", заметил Андрей Паранюк.

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Напомним, ранее компания "Укрэнерго" объявила об аукционах на импорт электроэнергии — в том числе из России и Белоруссии. Причиной этого стало то, что 31 октября истекает срок действия запрета на закупки, введённого Национальной комиссией страны. При этом 12 октября Минэнерго Украины утверждало, что не намерено возобновлять импорт.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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