Украинский портал ТСН опубликовал статью, посвящённую возобновлению закупок электроэнергии у России. Публикация вызвала гневные отзывы у читателей, о чём они поспешили сообщить в комментариях.

"Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", — написала пользователь Svet Lana Gladkova.

"Это перемога? Или зрада? Я уже запутался", — сыронизировал Aleksandr Soroka.

"А куда девается наша электроэнергия?" — задалась вопросом Marina Ua.

"А газ напрямую по 175 долларов за 1000 м3 — то не. Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене, плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман", — заметил Андрей Паранюк.

"Начинаю испытывать испанский стыд!" — признался Валерий Волощук.