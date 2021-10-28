Автомобиль насмерть сбил краснокнижного белогрудого медведя в Приамурье

В Амурской области автомобиль насмерть сбил краснокнижного белогрудого медведя (этот вид также известен под названием гималайский медведь). Инцидент произошёл в Архаринском районе, сообщает региональное управление по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

"Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой" — говорится в сообщении в "Инстаграме" управления.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, они устанавливают личность водителя. Это осложняет отсутствие камер на участке трассы, где всё произошло. Ущерб, нанесённый дикой природе, оценён в 190 тысяч рублей. Косолапому было примерно 4-5 лет.