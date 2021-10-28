НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Автомобиль насмерть сбил краснокнижного белогрудого медведя в Приамурье

Косолапому было примерно 4-5 лет. Личность водителя пока не установлена.

28 октября, 03:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ohotaamur/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ohotaamur</a></p>

Фото © Instagram / ohotaamur

В Амурской области автомобиль насмерть сбил краснокнижного белогрудого медведя (этот вид также известен под названием гималайский медведь). Инцидент произошёл в Архаринском районе, сообщает региональное управление по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

"Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой" — говорится в сообщении в "Инстаграме" управления.

Козерогов призвали внести в Красную книгу после жуткого видео охоты на Алтае

Козерогов призвали внести в Красную книгу после жуткого видео охоты на Алтае

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, они устанавливают личность водителя. Это осложняет отсутствие камер на участке трассы, где всё произошло. Ущерб, нанесённый дикой природе, оценён в 190 тысяч рублей. Косолапому было примерно 4-5 лет.

Ранее Лайф рассказывал, как охотница из Москвы показала видео убийства алтайского козерога и ужаснула пользователей Сети. Они предупредили, что природа не прощает такое и женщине ещё вернётся совершённое ею зло. Глава региона поручил проверить законность охоты.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1