На Украине застрелили одного из лидеров ячейки "Правого сектора"

Около девяти вечера Иванин вместе с женой подъехал на автомобиле к своему подъезду. Выйдя из машины, он полез в багажник за вещами. В это время сидевший неподалёку на лавочке мужчина достал оружие и начал стрелять. Предварительно, всего было семь выстрелов.