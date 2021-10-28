На Украине застрелили одного из лидеров ячейки "Правого сектора"
Неизвестный поджидал радикала у подъезда и открыл огонь, когда тот полез в багажник.
Фото © Facebook / dmytro.zhyvytskyy
В украинском городе Сумы убили активиста организации "Правый сектор"* Александра Иванина. Это произошло вечером 27 октября, сообщает портал "Общественное".
Около девяти вечера Иванин вместе с женой подъехал на автомобиле к своему подъезду. Выйдя из машины, он полез в багажник за вещами. В это время сидевший неподалёку на лавочке мужчина достал оружие и начал стрелять. Предварительно, всего было семь выстрелов.
Иванин был одним из лидеров ячейки "Правого сектора" в Сумах и баллотировался на местных выборах 2020 года в городской совет, однако не прошёл.
Ранее в Харькове парень с кличем "Слава Украине!" напал на пенсионера за худи с надписью "СССР". Злоумышленник распылил в лицо мужчине перцовый баллончик.
* Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.
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