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Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая чипсов, печенья и лапши с ГМО

В ряде продуктов содержание запрещённых веществ превышало допустимую норму в пять раз.

11 октября, 04:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию из-за обнаружения в них запрещённых компонентов. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Так, ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдена в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, а также в яйцах с десертом из шоколадного крема и в печенье с игрушкой-сюрпризом внутри. Доля генно-модифицированного сырья в них превысила 0,9%. В некоторых продуктах содержание запрещённых веществ превышало допустимую норму в пять раз.

При этом производители не указали в маркировке информацию о содержании генетически модифицированных компонентов. Ввоз перечисленных продуктов приостановлен до особого распоряжения, ситуация взята на особый контроль.

В Японии начали продавать помидоры с ГМО для лечения гипертонии

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Ранее сообщалось, что в России за год в восемь раз снизилось число продуктов с нарушением содержания ГМО.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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