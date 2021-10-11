Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая чипсов, печенья и лапши с ГМО

Некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию из-за обнаружения в них запрещённых компонентов. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Так, ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдена в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, а также в яйцах с десертом из шоколадного крема и в печенье с игрушкой-сюрпризом внутри. Доля генно-модифицированного сырья в них превысила 0,9%. В некоторых продуктах содержание запрещённых веществ превышало допустимую норму в пять раз.

При этом производители не указали в маркировке информацию о содержании генетически модифицированных компонентов. Ввоз перечисленных продуктов приостановлен до особого распоряжения, ситуация взята на особый контроль.