В Новосибирске полицейские проверяют гимназию из-за угроз в чатах школьников
Заметила тревожные сообщения директор учебного заведения и обратилась в ОВД.
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В Новосибирске полицейские проводят проверку в гимназии № 15 из-за сообщений в чатах школьников об угрозах стрельбы. Об этом рассказал первый вице-мэр Борис Буреев на оперативном совещании в областном правительстве.
"Сегодня в 09:40 (05:40 мск) поступила информация из Дзержинского района. Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намёки на то, что возможна стрельба в школе. Быстро по всему необходимому регламенту связались с ОВД по Дзержинскому району, вызвали туда патруль", — уточнил Буреев.
Вице-мэр при этом отметил, что, "скорее всего, тревога ложная". Тем не менее было решено провести проверочные мероприятия.
А ранее в Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе. 18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор, никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.
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