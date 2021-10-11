В Новосибирске полицейские проверяют гимназию из-за угроз в чатах школьников

В Новосибирске полицейские проводят проверку в гимназии № 15 из-за сообщений в чатах школьников об угрозах стрельбы. Об этом рассказал первый вице-мэр Борис Буреев на оперативном совещании в областном правительстве.

"Сегодня в 09:40 (05:40 мск) поступила информация из Дзержинского района. Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидела намёки на то, что возможна стрельба в школе. Быстро по всему необходимому регламенту связались с ОВД по Дзержинскому району, вызвали туда патруль", — уточнил Буреев.

Вице-мэр при этом отметил, что, "скорее всего, тревога ложная". Тем не менее было решено провести проверочные мероприятия.