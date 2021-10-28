В Петербурге ищут не вернувшихся домой 14-летнего подростка и его 10-летнюю сестру
Рыжеволосый мальчик был одет в светло-серую куртку, тёмные джинсы и ботинки, а девочка — в красное пальто, чёрные штаны и сапоги.
Пропавшие 14-летний Роман и 10-летняя Таисия. Фото © "Лиза алерт"
В Санкт-Петербурге без вести пропали 14-летний подросток и его 10-летняя сестра. Об этом сообщает поисковая организация "Лиза алерт".
Детей ищут уже почти сутки — о местонахождении Романа и Таисии ничего не известно с 27 октября. Сообщается, что рыжеволосый мальчик с серо-голубыми глазами, ростом около 158 сантиметров был одет в светло-серую куртку, тёмные штаны и тёмные ботинки. Девочка же ростом примерно 133 сантиметра, худощавая и темноволосая, с карими глазами. Одета была в красное пальто, чёрные штаны и такого же цвета сапоги.
В "Лизе алерт" призвали петербуржцев не оставаться в стороне и присоединиться к поисковой операции, а всех, кто обладает какой-либо информацией о детях, позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.
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