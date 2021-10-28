В Петербурге ищут не вернувшихся домой 14-летнего подростка и его 10-летнюю сестру

Детей ищут уже почти сутки — о местонахождении Романа и Таисии ничего не известно с 27 октября. Сообщается, что рыжеволосый мальчик с серо-голубыми глазами, ростом около 158 сантиметров был одет в светло-серую куртку, тёмные штаны и тёмные ботинки. Девочка же ростом примерно 133 сантиметра, худощавая и темноволосая, с карими глазами. Одета была в красное пальто, чёрные штаны и такого же цвета сапоги.