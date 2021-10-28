Участники Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны нашли на Камчатке американский самолёт времён Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте РГО.

По предварительным данным, речь идёт о двухмоторном морском патрульном разведчике-бомбардировщике "Вентура" компании "Локхид" (Lockheed Ventura).

















"Мы предполагаем, что это самолёт с заводским номером 6470 из авиаэскадрильи VPB-131 Военно-морского флота США, который вылетел 20 февраля 1945 года с авиабазы Атту на бомбардировку японских островов. Он был повреждён осколками, шёл на свою базу на Командорские острова, но, уже будучи над Камчаткой, стало понятно, что в лучшем случае сможет со своим подбитым двигателем дотянуть до Петропавловска", — отметил руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков.

По его словам, шедшие чуть впереди экипажи сообщили пилоту подбитого самолёта, что погода ухудшилась и видимость практически нулевая. Тогда командир экипажа лейтенант Джон Пауэрс принял решение покинуть самолёт с парашютами и дал экипажу соответствующую команду.

Отмечается, что поисковики нашли достаточно деталей, чтобы машину можно было практически собрать заново.