Екатерина Терешкович попала в больницу, узнав о том, что Гоген Солнцев женился на её дочери

Гоген Солнцев женился на дочери своей бывшей 66-летней супруги Екатерины Терешкович — Полине. На свадьбе случился скандал: подруга бывшей жены Солнцева Лидия Алифиренко устроила драку. Женщина обвинила молодожёнов в бессердечии. Она заявила, что Екатерина доведена до отчаяния и из-за Гогена находится в больнице. Мы попытались восстановить хронологию событий, которые развивались вокруг этой эпатажной пары и привели к несчастливому финалу.

"Какая у них любовь? Как можно жениться на дочери собственной жены? Они нелюди. Екатерина в больнице, а они женятся" Лидия Алифиренко

Три с половиной года назад Гоген Солнцев шокировал общественность очередным поступком: экс-участник "Дома-2" женился на пенсионерке Екатерине Терешкович. Однако теперь скандалист превзошёл самого себя. 40-летний шоумен развёлся с 66-летней возлюбленной, с которой ещё недавно мечтал о внуках, и сразу же женился на падчерице Полине Давыдовой — её он раньше называл "любимой дочуркой".

Катюша! Совпал сегодня День космонавтики и годовщина свадьбы нашей!!!

И я хочу, чтобы ты у меня была звездой!

Ведь так созвучны с Валей Терешковой фамилии-то ваши!!! Но ей не повезло так со мной, как тебе! Надеюсь, что тебе Господь отпустит ещё долгих лет и вместе будем нянчить внуков!❤️ Гоген Солнцев

Видео © Instagram / staisycobein11

И без того не слишком здоровая Терешкович получила двойной удар — потеряла дочь и мужа, ради которого была готова на всё. В 2018 году на свадьбе Терешкович выглядела на свой возраст, но вскоре её уже было не узнать. Возлюбленная шоумена пустилась во все тяжкие и сделала пластическую операцию, чтобы порадовать мужа. "Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!" — хвастался тогда Солнцев подробностями интимной жизни, которые неизменно становились достоянием общественности.

Фото © Instagram / solntcev

Да, это были нездоровые отношения, но едва ли они продержались бы так долго, если бы там не было чувств. Больных, извращённых, но всё-таки чувств. Оба встретились, имея багаж таких скелетов в шкафу, что они стоили друг друга. Насилие в детстве, алкоголизм, секты, предательства — они приняли друг друга со всем этим "богатством", и казалось, что Солнцев и Терешкович — пара, которая вместе вопреки, а не благодаря чему-то. Всё, что было потом, — это импульсы, эмоции, изменённое сознание, которые отлично ложились на природу хайпа, так как Гоген был медийной личностью. Он втянул Терешкович в этот мир и продолжает использовать любой повод потоптаться на их браке. Они развелись, но тема ещё горячая. Даже после росписи, когда муж обычно поздравляет жену, Солнцев сказал следующее: "А вы думали, опять сумасшедшая бабка будет? Нет, вот какая красивая невеста". То есть не отпускает. Вспомним, как это было.

Отношения пары развивались бурно не только в постели: супруги постоянно скандалили и ревновали друг друга. В том же 2018-м Екатерина впервые заподозрила, что между Полиной и Гогеном отношения ближе, чем между отчимом и падчерицей. Терешкович даже подняла на дочь руку, узнав, что та тайно поддерживает Солнцева после их конфликта.

Фото © Instagram / solntcev

Однако раз за разом Екатерина прощала молодого мужа и не переставала меняться ради него. Чтобы заслужить любовь и одобрение избранника, пенсионерка наконец смогла перебороть себя и бросила пить. Но когда она страдала в больнице из-за алкогольной зависимости, Гоген супругу не навещал, несмотря на мольбы. "Гоген к ней не приходит, хотя Катя его зовёт и каждый день плачет. Но он совсем забыл про старушку. За ним теперь ухлёстывает дочь Кати Полина", — рассказывал знакомый Терешкович.

Фото © Instagram / solntcev

Но и эти трудности остались позади. Влюблённые даже готовились завести детей: в 2020 году Солнцев сообщил, что они посетили центр репродукции, чтобы узнать подробнее об искусственной матке, напечатанной на 3D-принтере. "Катя поборола зависимость. Когда есть цель, то и пить не хочется. Если её заразить идеей, что она станет первым экспериментальным объектом для подсадки матки, то она будет этим жить и перестанет злоупотреблять", — делился шоумен со Starhit.

Фото © Instagram / solntcev

Но 2021-й оказался для пары решающим. Ещё недавно Солнцев писал трогательные слова в адрес супруги, планируя с ней будущее. "17 августа, ровно пять лет назад, я познакомился с женщиной, которая изменила мою жизнь", — признавался в "Инстаграме" шоумен. А уже спустя несколько дней разразился скандал, и Екатерина не выдержала, рассказав о наболевшем. И вскоре Гоген действительно нашёл себе молодую жену, оставив пенсионерку в состоянии, в котором ей придётся собирать себя заново по частям.