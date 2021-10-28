Екатерина Терешкович попала в больницу, узнав о том, что Гоген Солнцев женился на её дочери
66-летняя пенсионерка оказалась на краю пропасти — её предали два самых близких человека.
Фото © Instagram / staisycobein11, solntcev
Гоген Солнцев женился на дочери своей бывшей 66-летней супруги Екатерины Терешкович — Полине. На свадьбе случился скандал: подруга бывшей жены Солнцева Лидия Алифиренко устроила драку. Женщина обвинила молодожёнов в бессердечии. Она заявила, что Екатерина доведена до отчаяния и из-за Гогена находится в больнице. Мы попытались восстановить хронологию событий, которые развивались вокруг этой эпатажной пары и привели к несчастливому финалу.
"Какая у них любовь? Как можно жениться на дочери собственной жены? Они нелюди. Екатерина в больнице, а они женятся"
Три с половиной года назад Гоген Солнцев шокировал общественность очередным поступком: экс-участник "Дома-2" женился на пенсионерке Екатерине Терешкович. Однако теперь скандалист превзошёл самого себя. 40-летний шоумен развёлся с 66-летней возлюбленной, с которой ещё недавно мечтал о внуках, и сразу же женился на падчерице Полине Давыдовой — её он раньше называл "любимой дочуркой".
Катюша! Совпал сегодня День космонавтики и годовщина свадьбы нашей!!!
И я хочу, чтобы ты у меня была звездой!
Ведь так созвучны с Валей Терешковой фамилии-то ваши!!! Но ей не повезло так со мной, как тебе! Надеюсь, что тебе Господь отпустит ещё долгих лет и вместе будем нянчить внуков!❤️
Видео © Instagram / staisycobein11
И без того не слишком здоровая Терешкович получила двойной удар — потеряла дочь и мужа, ради которого была готова на всё. В 2018 году на свадьбе Терешкович выглядела на свой возраст, но вскоре её уже было не узнать. Возлюбленная шоумена пустилась во все тяжкие и сделала пластическую операцию, чтобы порадовать мужа. "Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!" — хвастался тогда Солнцев подробностями интимной жизни, которые неизменно становились достоянием общественности.
Да, это были нездоровые отношения, но едва ли они продержались бы так долго, если бы там не было чувств. Больных, извращённых, но всё-таки чувств. Оба встретились, имея багаж таких скелетов в шкафу, что они стоили друг друга. Насилие в детстве, алкоголизм, секты, предательства — они приняли друг друга со всем этим "богатством", и казалось, что Солнцев и Терешкович — пара, которая вместе вопреки, а не благодаря чему-то. Всё, что было потом, — это импульсы, эмоции, изменённое сознание, которые отлично ложились на природу хайпа, так как Гоген был медийной личностью. Он втянул Терешкович в этот мир и продолжает использовать любой повод потоптаться на их браке. Они развелись, но тема ещё горячая. Даже после росписи, когда муж обычно поздравляет жену, Солнцев сказал следующее: "А вы думали, опять сумасшедшая бабка будет? Нет, вот какая красивая невеста". То есть не отпускает. Вспомним, как это было.
Отношения пары развивались бурно не только в постели: супруги постоянно скандалили и ревновали друг друга. В том же 2018-м Екатерина впервые заподозрила, что между Полиной и Гогеном отношения ближе, чем между отчимом и падчерицей. Терешкович даже подняла на дочь руку, узнав, что та тайно поддерживает Солнцева после их конфликта.
Однако раз за разом Екатерина прощала молодого мужа и не переставала меняться ради него. Чтобы заслужить любовь и одобрение избранника, пенсионерка наконец смогла перебороть себя и бросила пить. Но когда она страдала в больнице из-за алкогольной зависимости, Гоген супругу не навещал, несмотря на мольбы. "Гоген к ней не приходит, хотя Катя его зовёт и каждый день плачет. Но он совсем забыл про старушку. За ним теперь ухлёстывает дочь Кати Полина", — рассказывал знакомый Терешкович.
Но и эти трудности остались позади. Влюблённые даже готовились завести детей: в 2020 году Солнцев сообщил, что они посетили центр репродукции, чтобы узнать подробнее об искусственной матке, напечатанной на 3D-принтере. "Катя поборола зависимость. Когда есть цель, то и пить не хочется. Если её заразить идеей, что она станет первым экспериментальным объектом для подсадки матки, то она будет этим жить и перестанет злоупотреблять", — делился шоумен со Starhit.
Но 2021-й оказался для пары решающим. Ещё недавно Солнцев писал трогательные слова в адрес супруги, планируя с ней будущее. "17 августа, ровно пять лет назад, я познакомился с женщиной, которая изменила мою жизнь", — признавался в "Инстаграме" шоумен. А уже спустя несколько дней разразился скандал, и Екатерина не выдержала, рассказав о наболевшем. И вскоре Гоген действительно нашёл себе молодую жену, оставив пенсионерку в состоянии, в котором ей придётся собирать себя заново по частям.
Я через все операции прошла совершенно зря. Муж заставил сделать процедуры, а в итоге от меня отвернулся. Просто обманул. Может, надеялся, что я не выдержу наркоза… Говорил: "Мне нужна молодая жена". А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса! Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он — не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается
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