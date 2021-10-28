За что на самом деле Сергей Михалок избил фаната на концерте "Ляписа Трубецкого"

1. Твоё творчество многими воспринимается как борьба с несправедливостью. А ты вывел сам человека на сцену и там его ударил. Это справедливо?

2. Твои песни стали символом борьбы слабых против засилья сильных. Ты здоровый детина, с кучей охраны, на своей территории ударил слабого. Это нормально?

3. У тебя есть классные песни о достоинстве человека. Ты даже в этом ролике говоришь, какой ты крутой и великий. Не соответствуют тексты твоих песен твоему характеру и поведению — вот почему многих возмутил твой поступок