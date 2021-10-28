За что на самом деле Сергей Михалок избил фаната на концерте "Ляписа Трубецкого"
Автор хита "В платье белом" исчерпывающе объяснил причины рукоприкладства.
Фото © YouTube / BRUTTO NOSTRA
Фанаты группы "Ляпис Трубецкой" всё-таки достали Сергея Михалка объясниться за то, что во время концерта в Полтаве он отправил нетрезвого зрителя в нокаут. Это произошло после недолгой перепалки: "Мы жизни не даём? А кто даёт? Ты? Билет где твой?" Солист группы "Ляпис-98" ударил парня так, что тот упал на пол возле аппаратуры. Произошедшее Михалок прокомментировал на канале своей группы Brutto Nostra, объяснив ситуацию.
Он сразу заявил, что обращается исключительно к фанатам творчества группы, а не к широкой общественности, блогерам или правоохранительным органам. Михалок объяснил, что в тот вечер шёл "семь тысяч восемьсот какой-то там концерт", который, как обычно, содержал в себе много буффонады, импровизаций и прочих эксцентрических моментов.
Пока музыканты исполняют по желанию соло, артист обычно общается с первым рядом — шутит и переговаривается. Но Михалок отвлёкся на минуту, а когда вернулся в прежнюю компанию, то вместо интеллигентных людей его встретили двое менее приличных друзей, которые явно находились навеселе и провоцировали артиста. Михалок начал подкалывать товарищей, а затем, заметив у одного из них гитару, позвал его на сцену для музыкальной дуэли. Охрану, заподозрившую конфликт, солист успокоил и отогнал. Но зритель Юрий был слишком пьян, и музыкального поединка не получилось. Зато получился кулачный.
Что-то пытаемся сыграть. Он начинает материться, я понимаю, что он вообще никакой. А на сцене мой сын. Охранники стоят — я ж типа сказал: "Я сам разберусь". Ну я что-то начинаю ему говорить, понимаю, что он что-то хамит. Матерится. Я тоже умею материться — человек импульсивный. На сцене стоит мой сын, куча аппаратуры какой-то. Ну, в общем, он хаманул, что-то дерзкое сказал. Я думаю: моё рабочее место, люди смотрят, мы — Brutto Nostra, я — Михалок. Ну как бы имидж предполагает. Fight и все дела. Так, тихонечно его боданул. Он больше даже не от удара, а как-то… Я не буду отмазываться. Дал бычка — у нас это называется
Фото © Instagram / brutto_nostra и lyapis98
В итоге парня с разбитым носом унесли со сцены, но тот пришёл в себя и остался на концерте. После выступления музыкант даже предлагал пострадавшему Юрию сатисфакцию, чтобы успокоиться, но тот отказался. Заявлять на Михалка он тоже не стал, несмотря на вопросы прибывшей полиции.
Помню, на одном из концертов несколько поклонников между собой затеяли потасовку. Сергей тогда остановил их и сказал что-то типа: "Друзья, давайте мериться силой на ринге, в спортзале... А здесь давайте веселиться". В общем, рекомендую следовать своим советам. Некрасиво всё как-то вышло
Ещё раз пересмотрел отрывок с концерта, и сложилось мнение, что Сергей лукавит
1. Твоё творчество многими воспринимается как борьба с несправедливостью. А ты вывел сам человека на сцену и там его ударил. Это справедливо?
2. Твои песни стали символом борьбы слабых против засилья сильных. Ты здоровый детина, с кучей охраны, на своей территории ударил слабого. Это нормально?
3. У тебя есть классные песни о достоинстве человека. Ты даже в этом ролике говоришь, какой ты крутой и великий. Не соответствуют тексты твоих песен твоему характеру и поведению — вот почему многих возмутил твой поступок
Фото © Instagram / brutto_nostra
К тому же шесть лет назад ещё одному парню из Полтавы не повезло — на него Михалок тоже накинулся с кулаками. По словам фанаток, присутствовавших на концерте, парень был сам виноват: кричал оскорбления из зала и показывал неприличные жесты. И музыкант, вместо того чтобы вызвать охрану и выгнать хама, бросился на него и ударил в лицо шесть раз. Тогда на него не завели дело, но в случае с Юрием он не смог избежать последствий.
Концерт прошёл 20 октября вечером, и видео вместе с новостью о нападении появилось на следующий день. В соцсетях расстроенные фанаты принялись отказываться от группы своей юности, хотя нашлись и те, кто поддержал исполнителя. Продюсер Иосиф Пригожин заявил: "Если человек перешёл границы дозволенного и получил за это, наверное, это нормально. Иногда приходится треснуть по башке". Но с ним не согласны правоохранительные органы Украины, возбудившие дело по статье "Хулиганство". Так, Михалку грозит штраф от 8500 гривен (около 23 тысяч рублей) или ограничение свободы до пяти лет.
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