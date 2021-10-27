За что Лев Против избил Николая Соболева и Пашу Техника в прямом эфире

26-летний Михаил Лазутин, которого многие знают по его движению "Лев против", пришёл на шоу "Наше дело", где бойцы ММА показывают свои умения на ринге. Среди других приглашённых гостей были популярный блогер Николай Соболев и рэпер Паша Техник, который в конце августа вышел из тюрьмы. Они пытались обсуждать бои участников, но Михаил сразу решил прояснить некоторые вопросы и напал на Соболева, ударив его по лицу.

Видео © YouTube / "Наше дело"

Кто все эти люди? Для начала проясним, что все трое — известные личности для YouTube-аудитории. К ним относятся по-разному, но факт в том, что любые видеоролики с их участием собирают большое количество просмотров. Николай Соболев широкой публике известен по многочисленным участиям в ток-шоу "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной. Лев Против — медийный активист, который также собрал большую аудиторию своими рейдами, в которых изобличал тех, кто пьёт алкоголь в публичных местах. Паша Техник — личность тоже известная, но ничего полезного он не делает, просто часто оказывается в центре каких-то скандалов, чаще всего связанных с наркотиками. Могла ли встреча профессиональных провокаторов пройти спокойно? Едва ли...

Фото © YouTube / "Наше дело"

Причины конфликта. Соболев часто снимает обзоры на известных личностей и их разоблачения, не стесняясь в выражениях. В своих роликах и интервью с коллегами Соболев на протяжении пяти лет заявлял, что Лазутин — "дегенерат и трус" и что он с нетерпением ждёт с ним встречи на паркете, чтобы "надавать лещей".

Когда я увидел, как Лев стоит передо мной и оправдывается, я понял, что могу нахлестать ему по щекам, и он ещё подумает, делать со мной что-то или нет. <...> Как же мне не терпится надеть свои перчатки и взглянуть ему прямо в лицо. <...> Трус, ну что ж, жду от тебя ответа, иначе вся твоя аудитория поймёт, что ты никакой не лев Николай Соболев

Фото © YouTube / "Наше дело"

Отстоять свою честь Лазутин хотел уже давно — ещё два года назад на шоу "Битва за хайп", когда Соболев прошёлся по нему при всех. "В тебе полностью отсутствует самокритика и самоирония, ты кидаешься на всех, как дикобраз", — заявил ему блогер, но активист продолжал его оскорблять и обвинять во лжи. "Я про тебя врал что-нибудь? Ты мои зашквары не можешь перечислить, когда сам в них купаешься. Ты грязная ссыкливая тряпка", — бушевал Лазутин в студии. Тогда он хотел вызвать на бой обидчика, вскакивал с места, но ему не позволили, а Соболев на поединок не согласился.

Поэтому спустя два года на шоу "Наше дело" Лазутин пришёл завершить долгий спор с блогером. Он согласился стать гостем в студии, только когда узнал, что Соболева, который его смертельно оскорбил, тоже пригласят. Активист начал разговор, сразу приближаясь и обращаясь к сопернику: "Ты говорил в интервью, что можешь мне лещей раздать? Трусом и мудаком называл?" А когда блогер встал, чтобы подтвердить свои слова, то мгновенно получил по лицу.

Фото © YouTube / "Наше дело"

Парней кинулись разнимать присутствующие в студии гости и охрана. Но ситуация усугубилась решением Паши Техника броситься на помощь. Он ударил Лазутина по спине, но тот будто бы не заметил, уделяя всё внимание Соболеву. Следующие несколько минут секьюрити пытались успокоить драку, растаскивая оппонентов по углам. А когда же Паша решил подойти к активисту и поговорить, тот из мести зарядил ему в лицо, отправив в долгий нокаут.