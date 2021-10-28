Мама Тимати напомнила, кому на самом деле принадлежит его квартира за 850 млн

Популярный 38-летний рэпер Тимати продемонстрировал в ролике свою роскошную квартиру. Апартаменты площадью 650 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, выполненным престижной студией Yodezeen, с мебелью, сделанной на заказ, и предметами современного искусства, украшающими стены и углы квартиры.



















По подсчётам журналистов, квартира оценивается в 850 миллионов рублей — без учёта стоимости инсталляций модных художников и скульптур. Даже бывшая девушка Тимати не устояла перед таким великолепием, прокомментировав ролик: "Да, зря я, конечно, с тобой разошлась!" Однако мама рэпера быстро прекратила самолюбование сына и напомнила, кому на самом деле принадлежит квартира.

Фото © Instagram / AD Russia

С сегодняшнего дня новая квартира папы в "Инстаграме", а это значит, что можно показать в ней её реальных наследников!😜 Симона Юнусова

Фото © Instagram / AD Russia

Так мама Тимати намекнула, что по наследству эти хоромы всё равно в итоге достанутся детям рэпера — старшей Алисе и младшему Ратмиру. Дочь осталась у звезды после романа с моделью Алёной Шишковой, а сын — после отношений с моделью Анастасией Решетовой.

Фото © Instagram / AD Russia