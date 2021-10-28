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Мама Тимати напомнила, кому на самом деле принадлежит его квартира за 850 млн

Симона Юнусова вслед за сыном опубликовала фото его нового гнезда.

28 октября, 05:35

Фото © Instagram / AD Russia

Популярный 38-летний рэпер Тимати продемонстрировал в ролике свою роскошную квартиру. Апартаменты площадью 650 квадратных метров с дизайнерским ремонтом, выполненным престижной студией Yodezeen, с мебелью, сделанной на заказ, и предметами современного искусства, украшающими стены и углы квартиры.

  • Фото © Instagram / yodezeen_architects
    Фото © Instagram / yodezeen_architects
  • Фото © Instagram / yodezeen_architects
    Фото © Instagram / yodezeen_architects
  • Фото © Instagram / yodezeen_architects
    Фото © Instagram / yodezeen_architects
  • Фото © Instagram / yodezeen_architects
    Фото © Instagram / yodezeen_architects
  • Фото © Instagram / adrussia
    Фото © Instagram / adrussia
  • Фото © Instagram / adrussia
    Фото © Instagram / adrussia
  • Фото © Instagram / simona280
    Фото © Instagram / simona280
  • Фото © Instagram / simona280
    Фото © Instagram / simona280
  • Фото © Instagram / simona280
    Фото © Instagram / simona280

Фото © Instagram / yodezeen_architects

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По подсчётам журналистов, квартира оценивается в 850 миллионов рублей — без учёта стоимости инсталляций модных художников и скульптур. Даже бывшая девушка Тимати не устояла перед таким великолепием, прокомментировав ролик: "Да, зря я, конечно, с тобой разошлась!" Однако мама рэпера быстро прекратила самолюбование сына и напомнила, кому на самом деле принадлежит квартира.

Фото © Instagram / AD Russia

Фото © Instagram / AD Russia

С сегодняшнего дня новая квартира папы в "Инстаграме", а это значит, что можно показать в ней её реальных наследников!😜

Симона Юнусова

Фото © Instagram / AD Russia

Фото © Instagram / AD Russia

Так мама Тимати намекнула, что по наследству эти хоромы всё равно в итоге достанутся детям рэпера — старшей Алисе и младшему Ратмиру. Дочь осталась у звезды после романа с моделью Алёной Шишковой, а сын — после отношений с моделью Анастасией Решетовой.

Фото © Instagram / AD Russia

Фото © Instagram / AD Russia

В 2021 году Тимати принял участие в шоу "Холостяк", но смогла ли финалистка Катя Сафарова завоевать его сердце — неизвестно. Парочку часто замечали вместе на отдыхе или на свиданиях, однако позже модель вернулась в Испанию, где жила с 11 лет. Зато романтичные фото с рэпером принялась выкладывать 19-летняя модель Саша Дони, которая старалась быть похожей на предыдущих пассий Тимати. Но союз рэпера и модели продлился недолго. И вот музыканта уже ловят в кино с экс-участницей "Холостяка" Адель Вейгель.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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