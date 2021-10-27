Блогерша родом из Перми хвасталась красотой, но кадр без ретуши обнажил внешность сельской простушки
Катя появилась в сториз своей подруги Юлии Гаврилиной, забыв о фотошопе и удачных ракурсах, и поразила фанатов переменами.
Популярная 19-летняя блогерша Катя Голышева прошла долгий путь от простой девочки из Перми до участницы известного московского тикток-дома Hype House Russia. Поэтому певица регулярно выкладывает фото в эффектных нарядах и с гламурным макияжем, демонстрируя шикарную фигуру. Однако 1,2 миллиона поклонников пришлось нелегко, когда они увидели, как на самом деле выглядит их кумир.
Фото © Instagram / katya_golyshevaa и julia.gavrilina
Катя появилась в сториз своей подруги и коллеги Юлии Гаврилиной — бывшей девушки Дани Милохина. Приятельницы отдыхают в Дубае и наслаждаются роскошью. На снимке в аккаунте Юлии заметно поправившаяся Катя предстала без фотошопа. Пользователи Сети обратили внимание на её изменившиеся черты лица.
Весело по пляжу бегает кабанчик🌚
Обычная чувиха из деревни, ничем не отличается от других
Люди, которые пишут про ракурс и воду, совсем с ума сошли? Разве не видно, что девчушка редактирует свои фотки и наносит огромное количество косметики, при этом ещё пытается какую-либо гримасу "дикой львицы" изобразить?
Катя Голышева со школы увлекалась танцами, её первые ролики в "Тиктоке" вызвали большой отклик у пользователей Сети. Позже в видео девушки стали появляться её мама с младшей сестрой, и всего за год блогерша набрала 2,2 миллиона подписчиков. Сейчас на страницу Кати в "Тиктоке" подписано более 7,6 миллиона человек.
WOW-stars
Джоли не заметила, как её изуродовал парикмахер, и над фото с красной дорожки плачут все фанаты
сегодня в 07:11
В Сети смеялись над фото новой девушки Мамаева до пластики, не зная, что это лишь нелепая ретушь
вчера в 16:14
Бузова так исковеркала английский на чемпионате мира, что даже фанаты сгорели со стыда, услышав это
вчера в 14:05
Комментариев: 0