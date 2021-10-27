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Блогерша родом из Перми хвасталась красотой, но кадр без ретуши обнажил внешность сельской простушки

Катя появилась в сториз своей подруги Юлии Гаврилиной, забыв о фотошопе и удачных ракурсах, и поразила фанатов переменами.

27 октября, 10:33

Фото © Instagram / katya_golyshevaa

Популярная 19-летняя блогерша Катя Голышева прошла долгий путь от простой девочки из Перми до участницы известного московского тикток-дома Hype House Russia. Поэтому певица регулярно выкладывает фото в эффектных нарядах и с гламурным макияжем, демонстрируя шикарную фигуру. Однако 1,2 миллиона поклонников пришлось нелегко, когда они увидели, как на самом деле выглядит их кумир.

Фото © Instagram / katya_golyshevaa и julia.gavrilina

Фото © Instagram / katya_golyshevaa и julia.gavrilina

Катя появилась в сториз своей подруги и коллеги Юлии Гаврилиной — бывшей девушки Дани Милохина. Приятельницы отдыхают в Дубае и наслаждаются роскошью. На снимке в аккаунте Юлии заметно поправившаяся Катя предстала без фотошопа. Пользователи Сети обратили внимание на её изменившиеся черты лица.

Фото © Instagram / katya_golyshevaa

Фото © Instagram / katya_golyshevaa

Весело по пляжу бегает кабанчик🌚

Tsepesh_0

Обычная чувиха из деревни, ничем не отличается от других

Tvoy_Decadent

Люди, которые пишут про ракурс и воду, совсем с ума сошли? Разве не видно, что девчушка редактирует свои фотки и наносит огромное количество косметики, при этом ещё пытается какую-либо гримасу "дикой львицы" изобразить?

Hedastrip

Фото © Instagram / katya_golyshevaa

Фото © Instagram / katya_golyshevaa

Катя Голышева со школы увлекалась танцами, её первые ролики в "Тиктоке" вызвали большой отклик у пользователей Сети. Позже в видео девушки стали появляться её мама с младшей сестрой, и всего за год блогерша набрала 2,2 миллиона подписчиков. Сейчас на страницу Кати в "Тиктоке" подписано более 7,6 миллиона человек.

Бывшая девушка Дани Милохина показала пикантные фото, когда он признался, почему они расстались

Бывшая девушка Дани Милохина показала пикантные фото, когда он признался, почему они расстались

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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