Блогерша родом из Перми хвасталась красотой, но кадр без ретуши обнажил внешность сельской простушки

Популярная 19-летняя блогерша Катя Голышева прошла долгий путь от простой девочки из Перми до участницы известного московского тикток-дома Hype House Russia. Поэтому певица регулярно выкладывает фото в эффектных нарядах и с гламурным макияжем, демонстрируя шикарную фигуру. Однако 1,2 миллиона поклонников пришлось нелегко, когда они увидели, как на самом деле выглядит их кумир.

Фото © Instagram / katya_golyshevaa и julia.gavrilina

Катя появилась в сториз своей подруги и коллеги Юлии Гаврилиной — бывшей девушки Дани Милохина. Приятельницы отдыхают в Дубае и наслаждаются роскошью. На снимке в аккаунте Юлии заметно поправившаяся Катя предстала без фотошопа. Пользователи Сети обратили внимание на её изменившиеся черты лица.

Фото © Instagram / katya_golyshevaa

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Люди, которые пишут про ракурс и воду, совсем с ума сошли? Разве не видно, что девчушка редактирует свои фотки и наносит огромное количество косметики, при этом ещё пытается какую-либо гримасу "дикой львицы" изобразить? Hedastrip

Фото © Instagram / katya_golyshevaa