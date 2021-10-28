Что случилось в семье Тарасова, или Почему фанаты Бузовой ликуют

Что случилось? 34-летний футболист Дмитрий Тарасов и 27-летняя модель Анастасия Костенко считаются одной из красивейших пар российского шоубизнеса. Но сегодня появились сообщения, которые косвенно указывают на то, что этот союз трещит по швам: 1. Анастасия отписалась от страницы мужа. 2. В инстаграме модели перестали появляться фото с супругом. 3. В его инстаграме — то же самое: ни одного поста с женой. 4. В шапке профиля она удалила свою фамилию, оставив только имя. 5. Анастасия позволяет себе многозначительные высказывания в сториз о семейных проблемах.

Фото © Instagram / kostenko.94

Понятно, что все эти факты лишь косвенно свидетельствуют о разладе в паре Тарасова и Костенко, но ведь и жизнь показывает, что не бывает дыма без огня. Особенно когда речь о звёздах, чьи отношения слишком часто рушатся под давлением общественного мнения и/или из-за тщеславия и гордыни, с которыми знаменитостям справиться гораздо сложнее. Впрочем, есть ещё один убойный факт, свидетельствующий о том, что брак Дмитрия и Анастасии нужно спасать, но о нём чуть позже.

Фото © Instagram / kostenko.94

Паре действительно пророчили ссоры и расставания, особенно когда Костенко забеременела в третий раз. При гормональных колебаниях женщине довольно сложно угодить, и Тарасов невольно подтверждал, что ему приходится тяжко, мол, прилетает даже за отсутствие жевательной резинки в машине...

Совет для всех мужчин, у которых рядом беременная жена. Чтобы ни за что не получать, надо сразу спрашивать, с какой скоростью ехать, какую включать музыку, какой маршрут выбрать Дмитрий Тарасов

Разлад в семье заподозрили неделю назад, когда модель не поздравила мужа с Днём отца. "Вы на День отца поругались с Димой? Не поздравили его здесь", — заметили зоркие подписчики. Но Костенко высмеяла их предположения: "Выяснилось, что Дима не мой отец... Он мой муж. Так устала от ваших негативных фантазий".

Фото © Instagram / kostenko.94 и tarasov23

А что Бузова? Звезда "Дома-2" на днях заявляла, что неистово любила Тарасова и долго не могла его забыть. "Я очень долго страдала. Больше года. Потому что очень сильно любила его. <...> Я давно его простила. Простила и отпустила", — призналась Бузова. Слухи о разрыве она не комментирует, а предпочитает заниматься собой: пропадает в спортзале, планирует съёмки новых клипов и участвует в фотосъёмках для глянцевых изданий. Зато на эту тему вдоволь высказались её фанаты.

Ну Тарасов превзошёл себя, аж до 3-го ребёнка дотянул🤦🏻‍♀️ Bonshee

Тарасёнок больше не футболер, ясно, что в бабках дело mia_suzuka

Бумеранг! Нечего на чужих мужей вешаться lika1141825panina

Фото © Instagram / buzova86

Неудачи в личной жизни Тарасова. С первой женой Оксаной футболист прожил четыре года и развёлся в 2012 году, поделив опеку над общей дочерью Ангелиной. Сразу после этого спортсмен женился на певице Ольге Бузовой, навсегда закрепив за ней звание разлучницы, мол, блондинка увела футболиста из семьи с ребёнком. Понятно, что сами они не согласны с таким клише и публично не раз говорили то, что говорят все пары, построившие свои отношения на руинах предыдущих отношений.

С Ольгой футболист тоже прожил четыре года, и в декабре 2016 года "тарабузики" официально перестали существовать как союз. Футболист заявлял, что причиной стало нежелание певицы заводить детей, а вот сама Бузова транслировала на публику другое мнение. Она устала от постоянных измен супруга, который к тому же поднимал на неё руку и унижал. После расставания Тарасов оставил себе дом, выгнав Бузову на улицу, превратив её в идол всех "брошенок" и "разведёнок" страны. Именно на этом Бузова и её продюсеры построили не просто образ, а целый бренд и даже империю, которая сегодня приносит миллионы долларов.

Фото © Instagram / tarasov23

Футболист тогда отрицал все обвинения, но ему мало кто верил, ведь с будущей третьей женой — Анастасией Костенко — он начал встречаться ещё до развода. И спустя пару месяцев после расторжения брака модель переехала к спортсмену домой. В итоге Костенко родила Тарасову двоих детей и на подходе третий — долгожданный мальчик. "На чужом горе счастья не построишь", — писала ему и Насте миллионная армия подписчиков Бузовой. "Раз появились дети, значит, всё не зря", — поддерживали Дмитрия и Анастасию их фанаты.

Что с алиментами. Со старшей дочерью Ангелиной футболист сохраняет хорошие отношения, а вот с её мамой возникают конфликты. Во время работы Тарасова в московском "Локомотиве" его зарплата достигала 2,4 млн евро в год, поэтому футболист спокойно выплачивал Оксане неплохие алименты — в 400 тыс. рублей. Однако из-за смены клубов, уменьшения зарплаты и полученной травмы в 2020 году он начал суд по уменьшению выплат до 80 тысяч.

Фото © Instagram / tarasov23

Этот долгий и громкий скандал не на шутку разозлил нынешнюю жену футболиста. "Я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав. Все наши дети имеют права, они, как никто, должны быть окружены заботой государства!" — заявила она в "Инстаграме". Но бывшим супругам удалось в итоге решить вопрос мирно и больше не поднимать его на публике.

Карьера и деньги — всё... В октябре 2021 года футболист заявил, что приостанавливает спортивную карьеру по семейным обстоятельствам. "Решение принято в связи с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребёнка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я буду больше времени находиться с женой, будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью", — заявил Тарасов в видеообращении к фанатам.

Любой психолог скажет вам, что это и есть железное доказательство того, что брак практически разрушен. Когда женщина заставляет мужа пожертвовать карьерой ради того, чтобы он стал нянькой, значит, этот союз уже летит в пропасть. Тарасов, вероятно, действительно накосячил, и, возможно, сейчас он старается исправить ситуацию, показывает готовность меняться, но это уже другой Тарасов. Не тот, которого полюбила Анастасия. Женщины некогда успешных мужчин не прощают им слабость.

Фото © Instagram / fcnasporte

Дмитрий теперь член клуба "На спорте" вместе со своими медийными коллегами: тиктокером Даней Милохиным, рэпером T-Killah, блогерами Егором Шипом и Сашей Стоун. Их миссия — пропаганда любви к спорту и здоровому образу жизни. Как сильно сократился доход футболиста — неизвестно, но это уже не лейтенант, который станет генералом.

Развод фанатов. Летом этого года Тарасов и Костенко предоставили вниманию подписчиков обучающий марафон, который должен был рассказать, как построить дружную семью и укрепить узы. Однако футболист подвергся шквалу критики — фанаты не оценили советы об отношениях от дважды разведённого спортсмена, который устраивает сомнительные розыгрыши среди поклонников.

Фото © Instagram / tarasov23

К блогерским марафонам в целом относятся со скепсисом, недолюбливая "инфоцыган", которые торгуют бесполезными курсами. Но верной техникой распространения этих инфопродуктов является прогрев аудитории, который создаёт хайп вокруг автора и чаще всего связан по теме с продаваемым курсом или марафоном. Немудрено, что "разрыв" Тарасова и Костенко напомнил поклонникам ситуацию с рэпером Джиганом и Оксаной Самойловой, которые сперва вроде как разводились со скандалом и затем вновь сошлись. А Оксана запустила свой бренд косметики Sammy Beauty. Теперь многие резонно ожидают от Тарасова и Костенко объявления из серии "Мы вас проверяли!".

Прогнозы таролога. Новость о предполагаемом разводе Тарасова стала темой номер один для обсуждений в Instagram. Сотни тысяч пользователей гадают, что случилось на самом деле. Информационный вакуум привлёк и профессиональных гадателей к этой теме. Так, эксперт Марианна Абравитова заявила, что таких мужчин, как Тарасов, в народе называют порчеными, но всё дело не в сглазе, а в мировоззрении. "Он обречён на смену союзов до конца жизни, пока он будет функционален как мужчина, и закончит свою жизнь в одиночестве, будет злиться на весь мир и на женщин за то, что, когда он был в силе, он был нужен всем, его любили, а теперь он никому не нужен. Конец его жизни будет одинокий и скорбный", — отметила таролог.

Фото © Instagram / kostenko.94

По её мнению, вина здесь лежит не только на спортсмене, но и на тех девушках, которых он выбирает. Обычно это сильные личности, которые вытесняют собой тех, кто рядом с ними, и начинают они с чужой семьи. "Тарасов — ведущий, у него есть определённое мировоззрение, он следует за своими эмоциями и желаниями. Если его привлечёт женщина, он забудет про жену, детей и уйдёт к той, с которой кайфово", — заявила Абравитова.

Фото © Instagram / kostenko.94

Пока готовился этот материал, Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что СМИ используют недостоверную информацию. Впрочем, даже в её заявлении нет чёткого опровержения: