В американских школах начали запрещать костюмы из "Игры в кальмара" на Хэллоуин

В некоторых школах штата Нью-Йорк, США, детям не разрешают носить костюмы для Хэллоуина по сериалу "Игра в кальмара". Под запретом оказались зелёные спортивки игроков и розовые комбинезоны надзирателей в трёх учебных заведениях, сообщает CNY Central со ссылкой на письмо администрации.

Отмечается также, что после просмотра сериала дети придумали свою версию игры на выживание. Администрация школ предполагает, что она может быть насильственной, поэтому было решено запретить хэллоуинские костюмы по мотивам "Игры в кальмара". А ещё нежелательно приходить на праздник в слишком страшных и кровавых нарядах, так как это может напугать других детей. Более того, на Хэллоуин нельзя приносить вещи, похожие на оружие, например игрушечные мечи или пистолеты.