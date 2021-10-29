В России фиксируется рост заболевших коронавирусом, и врачи призывают к массовой вакцинации, однако некоторые россияне вместо этого идут за помощью к шаманам и астрологам. Считают, что им под силу не только вылечить от болезни, но и предсказать удачную дату для прививки. Сейчас особенно высок спрос на информацию о том, стоит ли делать укол, рассказала астролог Лилия Любимова телеканалу "360".

"Конечно, звонят. Людей интересует, заболеют они или нет либо стоит ли делать прививку, если стоит, то просят подобрать дату", — призналась Любимова.

Также любой пользователь может найти в Интернете шаманский календарь прививок, который показывает, когда лучше вакцинироваться от коронавируса. Однако астролог утверждает, что подбор дат — дело индивидуальное. К тому же, вычисляя удачное время для введения первого компонента, можно легко упустить нужные даты для второго. Собеседница отметила, что практически невозможно подобрать вариант, чтобы все факторы были идеальными, поэтому нужно найти самый оптимальный. При этом Любимова уточнила, что многим, кто обращается к ней за услугой, достаточно просто знать, что день благоприятен для инвазивных процедур.

А астролог Василиса Володина в беседе с телеканалом призналась, что многие её клиенты задают вопрос об окончании пандемии коронавируса. По её словам, с марта 2020 года интерес никуда и не уходил. Эксперт также отметила, что действительно существует календарь, по которому можно выяснить удачное время для вакцинации.

"Этот календарь рассчитывается лично, потому что у каждого из нас своя жизнь, своё здоровье, свои физические кондиции, своя реакция на те или иные препараты. Если человек принял решение привиться, то логично подстраховаться, выбирая правильный день для вакцинации. Я этот календарь разработала ещё в начале 2021 года, когда вакцины вышли в оборот. По этому календарю прививалась вся моя семья", — пояснила Володина.

Астролог добавила, что цель такого календаря — выбрать временной период, в который человек легче всего перенесёт вакцинацию.

При этом шаман Клавдия Болонина из региональной общественной организации по сохранению культурного и духовного наследия "Дух волка" считает, что медицина в России на достаточно хорошем уровне и лечиться всё-таки нужно у врачей. Она отметила, что к ней с просьбой вылечить коронавирус не обращаются, однако многие хотят узнать, как долго продлится пандемия.

"Люди научились монетизировать что угодно. Объективно излечить кого-то на расстоянии маловероятно, шарлатанов довольно много. К шаманам, ведьмам, к мистикам обращаются больше за советом. У нас общество так устроено, что к психологу идти как-то стыдно, не псих же вроде, а получить консультацию при помощи карт — это нормально", — сказала Болонина.

При этом, по словам шамана, есть вещи, которые и правда работают. Например, трава артыш, или шаман-трава, с помощью которой очищают помещение. Однако она сомневается, что с её помощью можно вылечить коронавирус.