Психиатр предупредил переболевших ковидом россиян о новой угрозе

Плохое настроение и хроническая усталость, которые люди испытывают после перенесённого коронавируса, связаны с астеническим синдромом. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Назаров.

Специалист отметил, что после гриппа или любых других респираторных заболеваний две-три недели бывает не по себе. Человек не хочет ни с кем общаться и быстро устаёт, несмотря на выздоровление.

"Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у неё есть определённый статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжёлой и неизлечимой болезнью", — сказал медик в беседе с ТАСС.

По словам Назарова, такое состояние наблюдается у многих людей около месяца и более, но заканчивается благополучно. При этом присутствует не только физическая, но и психическая усталость.

"Начинаются вопросы в духе: а восстановлюсь ли я? А обратимо ли это? На фоне данных размышлений у людей бывают обострения, они иногда скатываются в депрессии. Когда они не понимают, не видят, не верят, что всё нормализуется", — пояснил психиатр.

Врач призвал при ощущении нехватки сил или отсутствия настроения "не лезть в Интернет", а вместо этого обратиться к терапевту или психологу. Как правило, после первичной консультации с психологом 60–70% людей становится легче, заключил Назаров.