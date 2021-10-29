НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Психиатр предупредил переболевших ковидом россиян о новой угрозе

Врач призвал не искать решение проблемы в Интернете, а обращаться за помощью к специалистам.

29 октября, 04:06

Фото © Pixabay

Плохое настроение и хроническая усталость, которые люди испытывают после перенесённого коронавируса, связаны с астеническим синдромом. Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Назаров.

Специалист отметил, что после гриппа или любых других респираторных заболеваний две-три недели бывает не по себе. Человек не хочет ни с кем общаться и быстро устаёт, несмотря на выздоровление.

Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому

Врач рассказал, какие дети подвержены постковидному синдрому

"Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у неё есть определённый статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжёлой и неизлечимой болезнью", сказал медик в беседе с ТАСС.

По словам Назарова, такое состояние наблюдается у многих людей около месяца и более, но заканчивается благополучно. При этом присутствует не только физическая, но и психическая усталость.

Психолог назвала топ-3 поводов обратиться к врачу после перенесённого ковида

Психолог назвала топ-3 поводов обратиться к врачу после перенесённого ковида

"Начинаются вопросы в духе: а восстановлюсь ли я? А обратимо ли это? На фоне данных размышлений у людей бывают обострения, они иногда скатываются в депрессии. Когда они не понимают, не видят, не верят, что всё нормализуется", — пояснил психиатр.

Врач призвал при ощущении нехватки сил или отсутствия настроения "не лезть в Интернет", а вместо этого обратиться к терапевту или психологу. Как правило, после первичной консультации с психологом 60–70% людей становится легче, заключил Назаров.

Невролог опроверг необратимость снижения интеллекта после ковида

Невролог опроверг необратимость снижения интеллекта после ковида

Ранее психиатр Андрей Шмилович рассказал о социальных последствиях пандемии ковида. Человечество имеет дело с изменением психики на много лет вперёд, считает эксперт.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1