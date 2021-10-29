Накануне стало известно, что американская компания Facebook, которая объединяет одноимённую соцсеть, а также Instagram, Oculus, WhatsApp и другие проекты, будет переименована в Meta.

В Сети мгновенно отреагировали на эту новость шутками и мемами. В частности, в одной из соцсетей пользователи предположили, что такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica.

Также интернет-аудитория придумала и другие шутки по данному поводу, упомянув хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска и одноимённую футбольную команду из Липецка. Им на новом логотипе компании Марка Цукерберга просто нужно было бы дописать остальные буквы своего названия. Кроме того, основателя американской корпорации в шутку заподозрили в попытке прорекламировать популярный сыр фета.