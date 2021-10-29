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"МЕТАллург и Фета": В Сети высмеяли переименование Facebook в Meta

В одной из соцсетей пользователи предположили, что такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica.

29 октября, 03:24
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Накануне стало известно, что американская компания Facebook, которая объединяет одноимённую соцсеть, а также Instagram, Oculus, WhatsApp и другие проекты, будет переименована в Meta.

В Сети мгновенно отреагировали на эту новость шутками и мемами. В частности, в одной из соцсетей пользователи предположили, что такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica.

Названия приложений Facebook не изменятся после переименования компании в Meta

Названия приложений Facebook не изменятся после переименования компании в Meta

Также интернет-аудитория придумала и другие шутки по данному поводу, упомянув хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска и одноимённую футбольную команду из Липецка. Им на новом логотипе компании Марка Цукерберга просто нужно было бы дописать остальные буквы своего названия. Кроме того, основателя американской корпорации в шутку заподозрили в попытке прорекламировать популярный сыр фета.

Напомним, ранее Цукерберг объявил, что компания Facebook с четверга, 28 октября, меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов корпорации.

Акции Facebook начали дорожать на фоне переименования компании

Акции Facebook начали дорожать на фоне переименования компании

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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