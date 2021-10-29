"МЕТАллург и Фета": В Сети высмеяли переименование Facebook в Meta
В одной из соцсетей пользователи предположили, что такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica.
Фото © ТАСС / Zuma
Накануне стало известно, что американская компания Facebook, которая объединяет одноимённую соцсеть, а также Instagram, Oculus, WhatsApp и другие проекты, будет переименована в Meta.
В Сети мгновенно отреагировали на эту новость шутками и мемами. В частности, в одной из соцсетей пользователи предположили, что такой ребрендинг стоило бы провести известной группе Metallica.
Также интернет-аудитория придумала и другие шутки по данному поводу, упомянув хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска и одноимённую футбольную команду из Липецка. Им на новом логотипе компании Марка Цукерберга просто нужно было бы дописать остальные буквы своего названия. Кроме того, основателя американской корпорации в шутку заподозрили в попытке прорекламировать популярный сыр фета.
Напомним, ранее Цукерберг объявил, что компания Facebook с четверга, 28 октября, меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов корпорации.
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