Facebook сменил название на Meta

Американская компания Facebook меняет название на Meta. Об этом на онлайн-презентации заявил основатель корпорации Марк Цукерберг.

"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал он в ходе презентации "метавселенной" компании.

Кроме того, Цукерберг также представил логотип компании в виде синей ленты Мёбиуса. Он также заметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.

"Мне раньше нравились классические исследования, а слово meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё", — заметил глава корпорации.

По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.