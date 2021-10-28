Facebook сменил название на Meta
Информацию обнародовал основатель компании Марк Цукерберг.
Фото © Facebook.com
Американская компания Facebook меняет название на Meta. Об этом на онлайн-презентации заявил основатель корпорации Марк Цукерберг.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал он в ходе презентации "метавселенной" компании.
Кроме того, Цукерберг также представил логотип компании в виде синей ленты Мёбиуса. Он также заметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.
"Мне раньше нравились классические исследования, а слово meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё", — заметил глава корпорации.
По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Ранее стало известно, что компания Facebook намерена изменить своё название ради того, чтобы оно отражало её планы по созданию метавселенной. Уточнялось, что у корпорации есть амбиции войти в историю не только в качестве администратора одной из крупнейших социальных сетей мира. В Facebook уже около десяти тысяч человек трудятся над проектом по созданию виртуальной вселенной. К тому же у компании уже есть и другие сервисы.
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